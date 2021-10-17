本地有染冠病孕妇出现并发症 专家认为应接种疫苗

今年5月至9月，竹脚妇幼医院接收了40多名感染冠病的孕妇，她们多数未接种疫苗或未完成接种。所幸多数孕妇只出现轻微症状，并无大碍。

竹脚妇幼医院妇产科系主席陈学崐教授昨天接受《联合早报》访问时透露以上数据。尽管多数确诊孕妇无恙，陈学崐指出，仍有孕妇出现并发症，需要输氧，因此他建议孕妇接种疫苗。

他提起英国的情况说，当地医院只接收患上冠病重症的孕妇，而入院的孕妇全都未接种疫苗，可见疫苗能有效预防孕妇患上重症。

竹脚妇幼医院妇产科副顾问医生何欣怡则说，孕妇感染冠病后，可能会出现深静脉血栓与肺栓塞等致命并发症。

此外，如果孕妇出现冠病症状，早产的风险会增加一倍，宝宝出生后可能需要在新生儿加护病房接受护理。

各地越来越多孕妇接种 疫苗安全性逐步获验证

何欣怡指出，信使核糖核酸（mRNA）疫苗制造商还未针对孕妇展开双盲临床试验，但随着世界各地有越来越多孕妇接种疫苗，疫苗的安全性已逐步得到验证。

“在美国，至今有约16万6000名孕妇接种了疫苗，还未发现有任何安全问题。”

至于接种mRNA或灭活疫苗对孕妇会否有不同影响，新加坡国立大学医院妇产科高级顾问医生玛塔（Citra Mattar）副教授受访时说，mRNA疫苗产生中和抗体的效能较高，因此建议接种这款疫苗。

“虽然怀孕时接种mRNA疫苗的长期作用要等到几年后才会知道，但患上冠病，以及其他冠病疫苗的长期作用目前也不清楚。”

一名不愿具名的孕妇（30岁）告诉本报，今年6月她感染冠病，当时政府才刚宣布让年轻人接种疫苗，她成了未接种的确诊孕妇。

她说，当时怀有五个月身孕，由当局安排进入国大医院，所幸只出现轻微症状，如头痛、鼻塞、流鼻水与干咳。她也暂时失去了味觉与嗅觉。

住院的三周内，她没有呼吸困难，只吃些感冒药与润喉片。从事科技业的她说，还好能在病房内继续远程办公，让自己不会胡思乱想。

她说，确诊前只到过超市购物以及去看牙医，至今仍不知道自己从哪里感染。康复病患在确诊三个月后可接种疫苗，因此她最近刚去预约，并鼓励其他孕妇这么做。

“看到许多孕妇接种了都没事，我也没那么多顾忌了。孕妇的风险较高，即使我们常待在家，还是会莫名其妙被感染，有多一重保护比较好。”