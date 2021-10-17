王乙康：这一代青年挑战更多影响心理健康

这一世代的青年面临更多挑战，对心理健康造成影响。卫生部长王乙康指出，我们不应将心理健康问题污名化，而应更公开地讨论。政府所成立的跨部门心理健康工作小组也会采取措施，应对民众所面临的心理健康问题。

王乙康昨早出席由青年心理健康网络（Youth Mental Well-being Network）旗下的青年心理健康计划“Project: It'll Be Alright”举办的座谈会，与其他受邀嘉宾讨论政府、心理健康专家和社交媒体平台在维护青年心理健康方面所扮演的角色。