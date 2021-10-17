王乙康：这一代青年挑战更多影响心理健康 订户 来自 / 联合早报 文 / 林慧敏 发布 / 2021年10月17日 5:00 AM 卫生部长王乙康（中），教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲（左起）、临床心理学家拉伊（Sunita Rai）、TikTok东南亚公共政策负责人陈丹琳，以及社交媒体平台创作者林兴志，昨天出席青年心理健康座谈会。（Project: It'll Be Alright 提供） 字体大小: 小 中 大 这一世代的青年面临更多挑战，对心理健康造成影响。卫生部长王乙康指出，我们不应将心理健康问题污名化，而应更公开地讨论。政府所成立的跨部门心理健康工作小组也会采取措施，应对民众所面临的心理健康问题。王乙康昨早出席由青年心理健康网络（Youth Mental Well-being Network）旗下的青年心理健康计划“Project: It'll Be Alright”举办的座谈会，与其他受邀嘉宾讨论政府、心理健康专家和社交媒体平台在维护青年心理健康方面所扮演的角色。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 王乙康 心理健康 中风叔花万元请“专家”治眼 申诉无效腹泻发抖 楼下装修传噪音 楼上办公学习受扰 住户：新屋主致歉