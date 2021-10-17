访儿科先驱何乃殷医生 让孩子健康起跑 冲到“各自的山巅” 订户 来自 / 联合早报 文 / 傅丽云 发布 / 2021年10月17日 5:00 AM ▲全国四个新生儿强制检测中，听力和先天性甲状腺功能这两个检测，就出自何乃殷医生的主张。他不仅为医学专业做出极大贡献，也积极参与慈善事业。（特约摄影伍书永） 字体大小: 小 中 大 新加坡儿童会副主席、热心公益的何乃殷是本地知名儿科医生，为医学专业做出极大贡献，获奖无数，也是继被誉为“新加坡儿科之父”的已故黄学文教授之后，本地第二名儿科医生获颁“亚太杰出儿科医生奖”。经儿童会推荐，何乃殷教授今年国庆获颁公共服务星章（勋条）BBM（L）。本期《人物面对面》专访何乃殷畅谈新生儿科专业及儿童受虐及被忽略课题，也对教育制度、家长和育儿之道表达看法。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 人物面对面 何乃殷医生 竹脚妇幼医院 新加坡中央医院 中风叔花万元请“专家”治眼 申诉无效腹泻发抖 楼下装修传噪音 楼上办公学习受扰 住户：新屋主致歉