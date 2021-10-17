访儿科先驱何乃殷医生 让孩子健康起跑 冲到“各自的山巅”

新加坡儿童会副主席、热心公益的何乃殷是本地知名儿科医生，为医学专业做出极大贡献，获奖无数，也是继被誉为“新加坡儿科之父”的已故黄学文教授之后，本地第二名儿科医生获颁“亚太杰出儿科医生奖”。经儿童会推荐，何乃殷教授今年国庆获颁公共服务星章（勋条）BBM（L）。本期《人物面对面》专访何乃殷畅谈新生儿科专业及儿童受虐及被忽略课题，也对教育制度、家长和育儿之道表达看法。

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