女佣脑瘤爆裂 雇主扛12万医药费

陪伴家人22年的女佣脑动脉瘤爆裂，雇主扛下12万医药费救人。

女佣妮（48岁）于8月12日被发现倒卧在厨房内，头部因受到撞击，导致鲜血直流，雇主一家人电召救护车送院抢救。

雇主林碹英（58岁）受访时说，儿子王为龙（24岁，大学生）先发现女佣出事，将她送院后，才获悉她脑动脉瘤爆裂，必须尽快动手术。

“女佣陪了我们22年，虽然医药费最少需10万余元，但想到她命悬一线，也顾不上这么多，就决定让她开刀。”

林碹英女儿王秋琳（28岁，医院社区助理）告诉记者，父母当小贩，平时早出晚归，女佣妮在自己五岁和弟弟刚出世时，就来到他们家庭，照顾生活起居，如今已成为家中的一份子。

“医生说即使动了手术，也可能会成为植物人，但她还年轻，我们不想放弃。”

所幸的是，女佣凭着顽强的意志力，在手术后苏醒，虽然期间出现并发症，多次出入手术室，但目前情况已稳定，也开始进行物理治疗。

根据王秋琳出示的医药单，目前的手术费、入院费、治疗费用等，共计12万余元，虽然有保险补贴，但最多也只能领取1万5000元。

王秋琳指他们掏出积蓄，发现不足支付四分之一的医药费，因此决定在网站GIVEasia进行募款，如今已筹得4万4000余元。

“就算筹款不足够，我们也计划分期付款。为了让女佣尽快恢复，医生提议让她返回印尼，让家人来照顾。目前社工和印尼大使馆也从中协助安排，最快会在这个月尾回到印尼。如果可以，我们也想陪着她飞回去处理好一切，但无奈受疫情影响。”

完整报道，请翻阅2021年10月17日的《新明日报》。