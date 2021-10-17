Mummy Yummy12人隔离10天 群策群力继续送数百免费餐

非营利组织“Mummy Yummy”在西海岸的摊位有成员确诊，组织的12人也得隔离，所幸早前已扩大团队栽培新领导亦有其他厨房可使用，能继续每天为数百有需要者送上免费餐。

西海岸通道第503座的亚逸拉惹熟食中心上个月19日，曾经因为有数名摊贩和清洁工在接受定期检测时确诊，于是关闭四天进行清洁和消毒。

该熟食中心的其中一个病例就是非营利组织“Mummy Yummy”在西海岸摊位的创始成员，而摊位也因此从9月18日关闭至9月30日，并有12名组织成员得在家隔离。

Mummy Yummy负责人之一的曾安妮也负责西海岸摊位。她表示，被隔离的12人包括她自己都没事，而确诊的唯一成员也无大碍。

组织为有需要者送上免费餐食，所幸在勿洛的总部餐厅工作的厨师都没有跟确诊者有过密切接触，因此还是可以继续发挥爱心。尽管曾安妮自己也得隔离，但组织几个月前就已经在栽培新的领导人，因此有新一代的成员这次就接下任务负责整个Mummy Yummy那十天隔离期的运作。

“我们绝对不会有完全不能运作的情况发生，我们一直都有后备方案。”

担心人手短缺 结束隔离立即开工

有12人得隔离意味着少了12个人可以在外面跑动及做家访，因此那段期间还是面临人手短缺的挑战。当12人中有一半的人完成隔离时，就马上回到岗位，和女皇镇及金文泰一带的社区服务中心处理有紧急需要的个案。

这一波疫情加上有成员确诊让组织面对颇大的压力，但曾安妮表示助人之心依旧，会坚持到底。

裕廊渔港7月中暴发感染群影响44座巴刹和熟食中心，累积超过千起病例，是我国最大的社区病例感染群。尽管亚逸拉惹熟食中心当时不在名单上，但Mummy Yummy在那里的“无极斋”（V4 Vegetarian）为了安全起见，当时选择自主关闭一周。

组织当时解释，团队中的12人同住一个屋檐下，如果一个人得病，其他人也会受影响，所以采取了“怕输”心态以防万一。

完整报道，请翻阅2021年10月17日的《新明日报》。