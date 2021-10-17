艺术学院毕业 28岁女与男友巴刹开档卖鱼

艺术学院28岁的女毕业生，没去做朝九晚五的工作，反而选择和男友在巴刹开鱼摊，并开直播卖鱼，闯出自己的一片天。

这名年轻女鱼贩是萧慧娴，她和男友吴钟豪（30岁）于今年二月开始在白桥巴刹熟食中心经营鱼摊。

萧慧娴受访时透露，她在2016年毕业于拉萨尔艺术学院的广播媒体系，之后曾从事过不同的工作。“我曾做过销售员和银行职员等，但都不是自己喜欢的，去年辞职后打算换工作时，遇上阻断措施，求职时处处碰壁。”

疫情期间工作难求，萧慧娴开始在网上帮朋友做直播售卖榴梿，后来也直播售卖玩具和冷冻食品等。去年8月，和男友商量后有了直播卖鱼的想法，没想到这个决定为两人迎来转机。

“我和男友一直都很喜欢钓鱼，疫情前甚至每周会到马来西亚去海钓，我们对鱼有一定的认识，也知道如何处理鱼只，于是决定在家里做直播卖鱼。”

他们二人寻求同业朋友的建议，再加上自己的摸索，生意逐渐稳定下来。之后，他们直播接获的订单越来越多，在住家处理鱼只显然已不是个办法，于是二人才决定去巴刹开鱼摊，也做起实体的买卖。

“我们现在依然会进行直播，鱼摊和直播两边都会兼顾，之后打算继续拓展网络生意。同时，也希望鱼贩这个职业，不会随着老一辈鱼贩的离开而消失。”

完整报道，请翻阅2021年10月17日《联合晚报》。