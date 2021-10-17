中风叔花万元请“专家”治眼 申诉无效腹泻发抖

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来自 / 联合晚报

文 /
靳忻

发布 / 2021年10月17日 2:56 PM

左图：林先生（左）日前到店里请劳家明退还配套余款，劳家明当时称等拿到另一病患的钱后就会退款，但后来他已决定不退钱。（受访者提供）右图：劳家明吩咐林先生只喝“纳米材料”过滤后的自来水，但林先生不愿再接受他的安排，只想退款。（靳忻摄）
左图：林先生（左）日前到店里请劳家明退还配套余款，劳家明当时称等拿到另一病患的钱后就会退款，但后来他已决定不退钱。（受访者提供）右图：劳家明吩咐林先生只喝“纳米材料”过滤后的自来水，但林先生不愿再接受他的安排，只想退款。（靳忻摄）

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中风叔花上万元请一名“科学家”治疗失明的右眼，对方夸海口称“全新加坡只有我能治好你”，但疗程进行了两个月后，阿叔自觉全无好转，还出现腹泻、全身发抖，气得他要求退还配套余款千余元。

不过，这名自称是“科学家”的男子受访时坦言，那句话只是为顾客打气，并非保证。但他认为签配套是你情我愿的事情，他无须退款。

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