中风叔花万元请“专家”治眼 申诉无效腹泻发抖 订户 来自 / 联合晚报 文 / 靳忻 发布 / 2021年10月17日 2:56 PM 左图：林先生（左）日前到店里请劳家明退还配套余款，劳家明当时称等拿到另一病患的钱后就会退款，但后来他已决定不退钱。（受访者提供）右图：劳家明吩咐林先生只喝“纳米材料”过滤后的自来水，但林先生不愿再接受他的安排，只想退款。（靳忻摄） 字体大小: 小 中 大 中风叔花上万元请一名“科学家”治疗失明的右眼，对方夸海口称“全新加坡只有我能治好你”，但疗程进行了两个月后，阿叔自觉全无好转，还出现腹泻、全身发抖，气得他要求退还配套余款千余元。不过，这名自称是“科学家”的男子受访时坦言，那句话只是为顾客打气，并非保证。但他认为签配套是你情我愿的事情，他无须退款。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 治疗 中风叔 疑调查人员伪造口供书呈堂 验尸庭对八案件重新研讯 在圣淘沙岛看到5G未来