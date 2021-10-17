楼下装修传噪音 楼上办公学习受扰 住户：新屋主致歉 

楼下单位迎来新屋主开始装修，影响到楼上在家办公、学习的一家三口，要另找地方避开噪音。新屋主获知造成的不便后，亲自致歉，楼上住户表示体谅，但也建议装修商能列出噪音大的装修工程的施工时间，好让其他住户能做出安排。

因为疫情关系，近日住在蔡厝港一带一间公寓的何女士（36岁，人力资源管理）一家三口从上个月27日便开始居家办公，不巧遇到楼下单位进行装修。

她说：“有一天早上，我正在与同事视频会议，楼下忽然响起一阵敲墙声，不久后又是电钻声，十分震耳。我尝试到其他房间躲避声音，但却根本行不通，每个房间能够清晰地听见巨响。”

何女士说，这样的情况持续近一个多小时，自己根本听不到视频会议内容，只得暂停开会。

当时正在家中上网课的女儿和正给学生直播上课的丈夫也被影响。

“我也到楼下反馈过，装修商向我表示歉意，还说会抓紧时间完成。后来我也联系上公寓管理层，可是对方也无能为力，表示整个装修是有获得装修许可，也在规定时间内完成，因此他们无权过问。”

何女士说，为了躲避噪音，后来的几天一家人一大早就出门，直到晚上才回家。

她表示，自己并没有怪屋主，后来她通过其他邻居联系上屋主，屋主也向她表示歉意。

“疫情期间，越来越多人居家办公，像这样类似的事情也会不断发生，我建议装修商提供更加详细的装修计划，列明噪音大的装修工程的具体施工时间，让受影响的邻居可以提早安排，在这些时间段出门办公，把影响减到最低。”

完整报道，请翻阅2021年10月17日的《联合晚报》。