8月降低门槛后 英勇基金申请及获补贴者激增

社会及家庭发展部答复早报询问时指出，今年1月至6月平均每月收到200份申请，今年8月1日降低了申请者的资格门槛后，当月就收到了大约1800份申请。8月份有约450个申请成功获批，约300个申请正在审批。

为补贴更多受疫情冲击的低收入家庭，英勇基金于今年8月1日放宽申请条件并允许公众申请两次之后，申请和询问人数激增，单是8月就有约450份申请获得补贴。

负责英勇基金（The Courage Fund）的社会及家庭发展部答复《联合早报》询问时指出，今年1月至6月平均每月收到200份申请，7月则收到了大约690份。

疫情反复，一些家庭的情况仍未改善，社会及家庭发展部于今年8月1日降低了申请者的资格门槛后，8月份就收到了大约1800份申请。8月份有约450个申请成功获批，约300个申请正在审批。

有好些申请不成功，原因包括：不符合收入下跌10％的条件、证明文件不完整，以及缺乏履行隔离令、居家通知、缺席假或感染冠病的证明。

社会及家庭发展部接获关于英勇基金的咨询电话和电邮，从1月至6月平均每月70次、7月约300次，增加至8月份的约1000次。

截至9月8日已发放352万元补贴

由社区筹款设立的英勇基金自去年冠病疫情暴发以来，除了帮助染上冠病的医疗和前线人员，也有针对性地帮助受疫情影响的低收入家庭，让他们获得一笔500元至1000元不等的现金补贴，住户收入越低，补贴就越高。截至9月8日，英勇基金已发放352万元的补贴。

之前，这些家庭在疫情前的住户总月入须在6200元及以下，或人均月入2000元及以下。8月起条件放宽后，社会及家庭发展部改而按照家庭的近期收入而不是疫情前收入计算跌幅，这意味着有更多疫情后收入实际减少的家庭能获得补贴。

红山的社会服务中心组长陈明深（40岁）受访时指出，多数人上网申请，但也有人不熟悉科技，选择到社会服务中心求助。另外，议员或社区机构也会向中心推荐申请者，有些红山的小贩也是该区议员推荐的。

他说，提交了证明文件后，通常在两到三周内就能处理申请。

一些申请者在过程中面对困难，难免感到焦虑，他说：“我们提醒自己保持冷静，尽量帮助他们，我们随时都愿意为他们伸出援手。”

红山景第115座巴刹与熟食中心从6月13日起关闭两周，所有小贩被令隔离，其中就包括小贩王维均（35岁）。

他起初并不了解英勇基金，直到接到社会服务中心工作人员的电话才决定去试一试，还鼓励同样在熟食中心开档的母亲和亲戚一起申请。

王维均与家人到位于红山的社会服务中心不到半小时完成了申请，约两个星期后就接获通知，获得了500元补贴。

他说：“巴刹和熟食中心当时突然关闭，我们都来不及反应，已经准备好的食材都浪费了，所以这笔补贴就算是弥补了当时的损失。”