疑进站巴士刹车不及 三巴士连环撞三人受伤两送院

一辆准备进站的巴士疑刹车不及，撞上巴士站里的另两辆巴士，肇祸巴士的60岁车长和一名72岁的男乘客在意识清醒下送往医院，另一乘客则在现场接受治疗。

一辆准备进站的巴士疑刹车不及，撞上巴士站里的另两辆巴士，酿成三辆巴士连环撞的车祸。肇祸巴士的挡风镜破裂，60岁车长和另一辆巴士上的72岁男乘客双双受伤入院。

车祸发生在昨天（10月17日）早上7时25分，地点是靠近后港11街第160座组屋的巴士站。警方受询时指出，事故涉及三辆巴士，一名60岁的巴士车长和一名72岁的男乘客在意识清醒下送往医院。警方调查还在进行中。

读者郑先生（63岁，运输业）拨热线通知《联合早报》，他路经上述地点时，看见三辆巴士车头贴车尾连环撞在一起，现场有救护车、警方和医护人员。他猜测是113号路线的巴士在抵达巴士站时来不及刹车，结果撞上已在巴士站里的另外两辆巴士。

据了解，113号路线的巴士先撞上24号巴士，跟着也波及最前方的76号巴士，24号巴士上的男乘客因此受伤。

肇事巴士挡风玻璃爆裂

郑先生说：“肇祸巴士的挡风玻璃已经爆裂，我经过时没看见车长，只看到医护人员正在救治一名女乘客，她还能自己走到救护车，相信只是受轻伤。”

《新明日报》引述当时开24号巴士的车长说，他当时正把巴士停在巴士站前，准备让乘客下车，岂料发生事故。

“我前方还有另一辆巴士，我立即拉紧刹车器，避免巴士往前撞，但冲击力实在太大，我开的巴士还是与前方巴士发生碰撞。”

新捷运企业联络高级副总裁陈爱玲回复本报询问时证实，连环车祸涉及新捷运的113号、24号和76号巴士路线。113号巴士的车长和24号巴士的乘客都送院接受治疗，另一名113号巴士上的乘客在现场接受医护人员的治疗后，已经先行离开现场。

陈爱玲说：“我们已经和她取得联系，她说已经好多了，不需要进一步的医疗护理。其他乘客在事发后则没有要求医疗协助。”

她表示，新捷运已经尝试联系受伤乘客，也会尽全力提供援助。“事件对受影响的乘客和驾驶者造成困扰和不便，我们深感抱歉，我们目前正协助警方进行调查。”