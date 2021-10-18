宜康万国景疗养院一周内逾两成住户确诊

坐落在万国景10号第5座的宜康医疗保健中心与疗养院一周前出现首起冠病病例以来，至今累计病例达63起。其中染病住户共60人，占疗养院住户人数超过两成。

根据卫生部昨晚的文告，这所暴发感染群的疗养院，昨天再添四起病例。累计病例当中，有三人是职员。

受影响地方划为高警戒区

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宜康医疗保健（Econ Healthcare）集团执行主席兼首席执行官王再保接受《联合早报》访问时说，受影响的疗养院有200多名住户，确诊住户当中大多无症状或只有轻微症状。