宜康万国景疗养院一周内逾两成住户确诊 订户 来自 / 联合早报 文 / 许翔宇 摄影 / 邬福梁 发布 / 2021年10月18日 5:00 AM 位于万国景10号第5座的宜康医疗保健中心与疗养院本月11日出现第一起确诊冠病病例，至今共有57名住户和四名职员受感染。（邬福梁摄） 字体大小: 小 中 大 坐落在万国景10号第5座的宜康医疗保健中心与疗养院一周前出现首起冠病病例以来，至今累计病例达63起。其中染病住户共60人，占疗养院住户人数超过两成。根据卫生部昨晚的文告，这所暴发感染群的疗养院，昨天再添四起病例。累计病例当中，有三人是职员。受影响地方划为高警戒区宜康医疗保健（Econ Healthcare）集团执行主席兼首席执行官王再保接受《联合早报》访问时说，受影响的疗养院有200多名住户，确诊住户当中大多无症状或只有轻微症状。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 ECON 冠状病毒19 宜康医疗保健 疑调查人员伪造口供书呈堂 验尸庭对八案件重新研讯 在圣淘沙岛看到5G未来