宜康万国景疗养院一周内逾两成住户确诊

订户

来自 / 联合早报

文 /
许翔宇

摄影 /
邬福梁

发布 / 2021年10月18日 5:00 AM

位于万国景10号第5座的宜康医疗保健中心与疗养院本月11日出现第一起确诊冠病病例，至今共有57名住户和四名职员受感染。（邬福梁摄）
位于万国景10号第5座的宜康医疗保健中心与疗养院本月11日出现第一起确诊冠病病例，至今共有57名住户和四名职员受感染。（邬福梁摄）

字体大小:

坐落在万国景10号第5座的宜康医疗保健中心与疗养院一周前出现首起冠病病例以来，至今累计病例达63起。其中染病住户共60人，占疗养院住户人数超过两成。

根据卫生部昨晚的文告，这所暴发感染群的疗养院，昨天再添四起病例。累计病例当中，有三人是职员。

受影响地方划为高警戒区

宜康医疗保健（Econ Healthcare）集团执行主席兼首席执行官王再保接受《联合早报》访问时说，受影响的疗养院有200多名住户，确诊住户当中大多无症状或只有轻微症状。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容