百多人筹集5万元药物送抵西雅宿舍

大多数的药品购自本地药品批发商，批发商在得知是捐助客工宿舍后，仅收取成本价，并捐赠了1800瓶咳嗽糖浆。优佳团购也捐赠100箱饮料、20箱牛奶、29箱猕猴桃等物资。

西雅惹兰都康速建宿舍的客工表示仍缺药品，数名善心人士筹集了价值约5万元的药品，于前晚把药品送至宿舍。发动捐助的集体和个人，昨日（10月17日）起也开始支援大士南、旧蔡厝港等其他受影响的客工宿舍。

西雅惹兰都康（Jalan Tukang）速建宿舍不愿具名的客工代表昨日接受《联合早报》记者采访时说，各界送到的物资已很齐全。宿舍内每名客工可分得约两盒药品，客工很感激大家的关心与帮助。由于很多捐赠者放下物资就离开了，因此很难统计共收到多少批物资。

上星期三，居住在该宿舍的部分客工因不满确诊冠病病患未及时隔离和伙食不卫生等，在宿舍内聚集，警方出动警员与镇暴车到场。有关当局后来介入调查，并部署流动医疗团队到宿舍。连日来，客工的健康情况备受社会大众关注。

宿舍义务统筹小组15日晚发出通告表示，随着社会各界踊跃捐赠，口罩、消毒液、扫把等已十分充裕。为避免浪费，除莲花清瘟胶囊、退烧药、消炎止咳药之外，暂停筹集其他物资。

空姐王西珍（29岁）等一行人得知这一消息后，征集并添购药品，于前晚8时许将100多人出资众筹的两货车药品、水果、饮品等物资送抵客工宿舍。这批物资市值约六七万元，包含莲花清瘟胶囊、金银花、班纳杜等3000盒药品，以及1800瓶咳嗽糖浆。

王西珍说：“前几天一名客工告诉我们，宿舍内很多人发高烧，但找遍了宿舍就只找到一板班纳杜。我们听了心里都不是滋味，因此组织了这次众筹。”

大多数的药品购自本地药品批发商，批发商在得知是捐助客工宿舍后，仅收取成本价，并捐赠了1800瓶咳嗽糖浆。同时优佳团购（Webuy）也捐赠100箱饮料、20箱牛奶、29箱猕猴桃等物资。

另两个客工宿舍也受惠

部分客工在收到药品后向捐赠者鞠躬、敬礼以表达感激之情。王西珍说：“这份感谢太沉重了，我鼻子一下就酸了。他们很多人年纪能算我们长辈了，我们只是做了力所能及的。他们还主动和我们保持安全距离，让我们多消毒。”

王西珍告诉记者，一开始组建微信群时仅有几十名亲朋好友，短短一天群内就有400多人，这些多数是来自中国的新移民，还有一些是大学生和持工作证件的中国人。“有人30、50元甚至数百元转账给我，有人直接开车将物资送来我家便走了，很多人都没有留下姓名。”

记者发现，这些全岛送抵至西雅惹兰都康宿舍的物资，不少都贴着暖心的鼓励话语。

中国驻新加坡大使馆捐赠的物资上写着：“同胞平安、祖国牵挂”。个人或企业的物资上也有“同心抗疫，守望相助”“致我们的同胞：不分你我，共渡难关”等。

300多拖车司机助人不留名

昨日，另有10几名拖车司机将价值约1万元的食品、药品、消毒洗手液等物资分送至旧蔡厝港路和大士南的客工宿舍。

发起这次捐助活动的刘海锋（39岁，拖车司机）说：“西雅惹兰都康宿舍已经受到很大关注了，我们就想到要将物资送往那些还需要帮忙的宿舍，在保障中国同胞利益的同时，也能帮助到其他种族的客工”。

刘海峰在300多名由拖车司机组成的工友群中发起了此次众筹，并于上周五开始筹划并联络，周六进行采购，昨日进行送货与派发工作。

记者从一份60多人参与众筹的名单中发现，一串看似为乱码的名单，实为司机们的车牌号，参与捐款的司机无一留下真实姓名，为方便统计仅留下拖车车牌号码。