未接种者不能到小贩中心堂食 更多食客选择打包 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈雅恩 卢慧恩 摄影 / 梁麒麟 发布 / 2021年10月18日 5:00 AM 身穿白衣的安全距离大使（左二）在裕华小贩中心检查公众的疫苗接种记录，确保堂食的公众已完成疫苗接种。（梁麒麟摄） 字体大小: 小 中 大 未接种冠病疫苗不能到小贩中心堂食的首个周末，平时较多年长者聚集的牛车水大厦熟食中心和珍珠坊熟食中心的客流显著减少，更多人选择打包，现场也有安全距离大使检查食客是否遵守安全措施。记者昨早走访牛车水大厦熟食中心、珍珠坊熟食中心、裕华村熟食中心和达曼裕廊熟食中心，发现这些熟食中心的入口处都有工作人员，提醒公众扫描SafeEntry后才能进入。一些熟食中心也有几名安全距离大使巡逻，确保食客不进食时戴上口罩，而且一桌不能超过两人，保持安全距离。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 牛车水大厦熟食中心 珍珠坊 冠状病毒19 疑调查人员伪造口供书呈堂 验尸庭对八案件重新研讯 在圣淘沙岛看到5G未来