未接种者不能到小贩中心堂食 更多食客选择打包

未接种冠病疫苗不能到小贩中心堂食的首个周末，平时较多年长者聚集的牛车水大厦熟食中心和珍珠坊熟食中心的客流显著减少，更多人选择打包，现场也有安全距离大使检查食客是否遵守安全措施。

记者昨早走访牛车水大厦熟食中心、珍珠坊熟食中心、裕华村熟食中心和达曼裕廊熟食中心，发现这些熟食中心的入口处都有工作人员，提醒公众扫描SafeEntry后才能进入。一些熟食中心也有几名安全距离大使巡逻，确保食客不进食时戴上口罩，而且一桌不能超过两人，保持安全距离。