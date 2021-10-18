一检测器或现假阳在美被召回 卫科局通知本地实验室要留意 订户 来自 / 联合早报 文 / 蓝云舟 发布 / 2021年10月18日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 近日在美国被召回的两款冠病诊断检测器中，有至少一款在本地使用。卫生科学局已通知本地医疗实验室，检测结果可能出偏差，须进一步确定检测结果。美国食品与药物管理局本月14日对雅培制药公司（Abbott Laboratories）的“Alinity m Sars-CoV-2 AMP”和“Alinity m Resp-4-Plex AMP”两款聚合酶链式反应（PCR）检测器发出级别最严重的一级召回令，指这两款检测器可能出现假阳结果。当局也在9月通知当地医疗业者和实验室这项消息。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 卫生科学局 召回 检测器 冠状病毒19 疑调查人员伪造口供书呈堂 验尸庭对八案件重新研讯 在圣淘沙岛看到5G未来