一检测器或现假阳在美被召回 卫科局通知本地实验室要留意

近日在美国被召回的两款冠病诊断检测器中，有至少一款在本地使用。卫生科学局已通知本地医疗实验室，检测结果可能出偏差，须进一步确定检测结果。

美国食品与药物管理局本月14日对雅培制药公司（Abbott Laboratories）的“Alinity m Sars-CoV-2 AMP”和“Alinity m Resp-4-Plex AMP”两款聚合酶链式反应（PCR）检测器发出级别最严重的一级召回令，指这两款检测器可能出现假阳结果。当局也在9月通知当地医疗业者和实验室这项消息。