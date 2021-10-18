组屋区内为鸟儿筑巢建“蜜蜂酒店” 女皇镇杜生一项目获颁建屋局设计奖

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来自 / 联合早报

文 /
宋慧纯 杨浚鑫

摄影 /
李健玮

发布 / 2021年10月18日 5:00 AM

设在杜生社区生态廊道、状似小木屋的箱形结构，是供独居蜜蜂繁殖的设施。独居蜜蜂一般不具攻击性，能与周遭生态和平共存。（李健玮摄）
设在杜生社区生态廊道、状似小木屋的箱形结构，是供独居蜜蜂繁殖的设施。独居蜜蜂一般不具攻击性，能与周遭生态和平共存。（李健玮摄）

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去年底完工的SkyParc@Dawson，坐落在200公尺长的杜生社区生态廊道旁，设计团队在规划廊道时，想营造的不仅是让居民舒适漫步休闲空间，也是寓教于乐的生态环境。

为小蜜蜂建“酒店”、为小鸟筑巢，负责女皇镇杜生区SkyParc@Dawson预购组屋项目设计的团队，在区内设置蜜蜂、鸟儿等生殖的木箱。这些小巧思在丰富生态多样性的同时，又能寓教于乐。

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