组屋区内为鸟儿筑巢建“蜜蜂酒店” 女皇镇杜生一项目获颁建屋局设计奖 订户 来自 / 联合早报 文 / 宋慧纯 杨浚鑫 摄影 / 李健玮 发布 / 2021年10月18日 5:00 AM 设在杜生社区生态廊道、状似小木屋的箱形结构，是供独居蜜蜂繁殖的设施。独居蜜蜂一般不具攻击性，能与周遭生态和平共存。（李健玮摄） 字体大小: 小 中 大 去年底完工的SkyParc@Dawson，坐落在200公尺长的杜生社区生态廊道旁，设计团队在规划廊道时，想营造的不仅是让居民舒适漫步休闲空间，也是寓教于乐的生态环境。为小蜜蜂建“酒店”、为小鸟筑巢，负责女皇镇杜生区SkyParc@Dawson预购组屋项目设计的团队，在区内设置蜜蜂、鸟儿等生殖的木箱。这些小巧思在丰富生态多样性的同时，又能寓教于乐。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 SkyParc@Dawson 建屋局设计奖 疑调查人员伪造口供书呈堂 验尸庭对八案件重新研讯 在圣淘沙岛看到5G未来