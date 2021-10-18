青年心理健康活动配对陌生人 让参与者轮流互相倾吐心声 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡洁梅 发布 / 2021年10月18日 5:00 AM 参与者今年初在乌节路的街边聊天，与配对的伙伴进行交流时，也学习聆听他人的心声。（We Are Hear 提供） 字体大小: 小 中 大 从美国旧金山的“街边聊天”运动获得启发，黄瀞仪与朋友去年在本地办起这项活动，让参与者谈天交心，轮流当聆听者，希望为人们提供抒发情感的安全空间。由黄瀞仪与曾千翠发起的民间运动We Are Hear曾在乌节路、国家博物馆等举办，部分活动也因冠病疫情转为线上形式。参与者先认识沟通与聆听技巧，再以两人一对的形式谈天。每人有约15分钟的时间分享，抒发心声的同时，也学习聆听。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 青年心理健康网络 义工 年轻人 疑调查人员伪造口供书呈堂 验尸庭对八案件重新研讯 在圣淘沙岛看到5G未来