青年心理健康活动配对陌生人 让参与者轮流互相倾吐心声

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来自 / 联合早报

文 /
胡洁梅

发布 / 2021年10月18日 5:00 AM

参与者今年初在乌节路的街边聊天，与配对的伙伴进行交流时，也学习聆听他人的心声。（We Are Hear 提供）
参与者今年初在乌节路的街边聊天，与配对的伙伴进行交流时，也学习聆听他人的心声。（We Are Hear 提供）

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从美国旧金山的“街边聊天”运动获得启发，黄瀞仪与朋友去年在本地办起这项活动，让参与者谈天交心，轮流当聆听者，希望为人们提供抒发情感的安全空间。

由黄瀞仪与曾千翠发起的民间运动We Are Hear曾在乌节路、国家博物馆等举办，部分活动也因冠病疫情转为线上形式。参与者先认识沟通与聆听技巧，再以两人一对的形式谈天。每人有约15分钟的时间分享，抒发心声的同时，也学习聆听。

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