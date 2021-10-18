黄蕙钰平时负责设计或装饰住家空间、婚礼和拍摄场所，还会为房地产中介提供房屋售前装饰设计服务。

原本在社会服务领域担任公务员，黄蕙钰毅然决定在冠病疫情期间创业，为顾客提供空间设计和装饰服务。她善用精灵古怪、色彩鲜艳的道具，也会亲手制作以不同女性身体部位为主题的陶艺作品，为空间注入活力和美感。

黄蕙钰（29岁）指出，虽然当公务员薪金稳定，还能为社会做出贡献，但她在工作几年后发现自己不适合当朝九晚五的上班族。

“创业最大的挑战在于财务不稳定，但在男朋友的鼓励下，我决定追求艺术梦想，自己出来闯一闯。”

黄蕙钰平时负责设计或装饰住家空间、婚礼和拍摄场所，还会为房地产中介提供房屋售前装饰设计服务。她会先根据客户喜好搜集资料，再通过情绪板来呈现初步概念，并与客户讨论后画出构想图。一旦客户满意，她就会走遍全岛或通过网络找出合适的道具和装饰品。

她的风格天马行空，平时会采用波西米亚风格或较大胆少见的道具来装饰现场，也会尽量选用二手物品。“我会尽可能找些非大量生产、手工制作或是二手的物品，希望借此为环保尽一分力。”

黄蕙钰还会自行制作陶艺作品，为空间增添艺术气息。在近期的作品中，她以乳房为主题，例如切除乳房的癌症患者，希望能借此挑战乳房必须完整、对称的传统概念。

“我没有使用陶轮，而是亲手捏造出作品，为的就是突出缺陷美，也希望能通过作品鼓励更多人接受不完美。”

疫情期间较少顾客找上门，活动范围也受限，但黄蕙钰没有后悔出来闯荡的决定。

“当初决定改行是为了探索内心被压抑许久的创意灵魂。碰到困难时我会提醒自己坚持初衷，能够不断尝试和创造新事物，也给我带来很大的满足感。”