同名同姓诊所搞错 乌龙确诊阿嬷吓哭

没病、没痛、没检测，七旬妇无故接获确诊通知，原来诊所职员摆乌龙，与另一同名同姓的确诊者混淆，无辜禁足一周。

苦主陈宝珠（70岁，家庭主妇）告诉《新明日报》记者，她本月2日早上突然接获当局的确诊简讯，让她一时惊慌失措，又感莫名其妙。

“我收到简讯，先转发给儿子查看，才发现是说我检测结果呈阳，确诊感染冠病。我非常惊讶，一来身体没有不适，也没有到过任何地方做检测，不知当局为何会发通知给我。”

到了中午12时左右，陈宝珠接着收到黄埔一带圣乔治路（St George’s Road）一间家庭诊所来电，对方在电话中询问她前一天是否曾到诊所看病。

“我回答没有后，对方也没有多交代什么。我当时心生怀疑，突然被指确诊，是否与诊所有关。不过，我最近一次到诊所看医生，其实是今年6月份，已经过了一段很长的时间。”

随后，陈宝珠的儿子电邮给有关部门，说明了来龙去脉。

两天后，也就是本月4日，诊所一名负责人再次联络陈宝珠，指由于职员疏忽，才将两个同名同姓的病人资料混淆，导致她“被确诊”。

“对方也说，真正的确诊者已送往隔离。”

然而，从收到简讯通知开始，陈宝珠就提心吊胆，加上合力追踪应用上显示检测不过关，她因此一直不敢出门，前后待在家中一周。

险被送隔离 妇人吓哭

“确诊”三天后获知需要送去隔离，陈宝珠吓哭。

“我知道自己没染病，但又接到电话，叫我收拾一周的衣服，准备去隔离时，我忍不住哭了出来。我当时头脑一片空白，不想离开家人，更怕独自一人在隔离设施会有很大的心理负担。”

她也说，还曾担心自己被送走的一幕让人看见后，会遭受异样的眼光。“其实即使遇到病患，我们也不应该歧视对方，因为没有人希望自己生病。”

完整报道，请翻阅2021年10月18日的《新明日报》。