商场外日坐七小时 纸巾伯被指不时脱罩还喂鸽

大老远从裕廊跑到乌节卖纸巾，阿公商场外日坐七小时，不时脱下口罩猛咳嗽，吃饭时把白饭扒到地板上喂鸽子，人有三急时还直接跑到商场前的植物丛或商场旁边就地解决。

面簿专页Singapore Incidents日前上载一则视频，视频显示一名阿公在乌节中心坊（Midpoint Orchard）商场外卖纸巾时，偶尔摘下口罩咳嗽、吃饭时喂鸽子，甚至在商场旁的柱子、植物丛小便。

视频还写道，阿公的家人希望他留在家中，但阿公希望出来赚一些零用钱，所以过去几个月来，几乎每天到乌节路卖纸巾。

记者到商场了解情况时，远远就看到视频中的阿公。

他当时身穿白色背心和短裤，在地上铺了一张纸皮坐着，两个装纸巾的塑料环保袋就在身旁，一包包的纸巾随意摆在地上，等着路人上前买。

阿公的身影，跟周边环境显得格格不入，只见他一会儿坐、一会儿躺，有时还躺着做运动，对于路人的异样眼光，他似乎一点也不在意。

记者上前向阿公了解情况时，阿公对视频还一无所知，在得知自己被“检举”的一些行为后，他也没否认。

说得一口流利英语的阿公说：“前阵子商场已经有人来提醒，我已经没有这么做了。”

阿公说，早前在植物丛里小便，是因为他要看住摆在地上的纸巾和随身物，无法走远。

被提醒后，他现在会把所有的东西装进袋子里，进入商场用厕所，过后才回到原地“摆摊”。

记者观察了一阵子，未见阿公摘下口罩咳嗽，但有几只鸽子一直在他身旁走动。阿公大概意识到被鸽子“出卖”，连忙称自己知道不该喂鸽子，而且停止喂鸽一段时间了。

完整报道，请翻阅2021年10月18日的《联合晚报》。