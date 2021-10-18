男童一句话变绑架疑云 警证实传言不实

小学男生放学回家，一句“有人要拉我”，爸妈听了大为紧张，称担心其他孩童的安全，父母报警的同时，也在一个社交媒体群里发短信提醒大家小心，没想到消息以讹传讹，最终竟演变成“绑架疑云”。

面簿上日前流传一则贴文，指一名九岁男童本月14日下午1时45分左右，在榜鹅苏芒径（Sumang Walk）第322B座组屋附近差点被一名60来岁的陌生男子拉走。

根据男童父亲上传面簿的报案记录，一名身材瘦削的男子当时在事发地点企图捉住儿子。儿子用水壶打到男子松手，然后立刻拔腿逃跑。

记者昨天联系上男童的父亲（40来岁）了解情况。不愿具名的父亲受访时说，儿子回到家向他绘述事件经过，吓得他马上报警。

“儿子说有人要拉他走，我的妻子之后也在社交媒体聊天群里发短信，提醒大家小心孩子的安危。”

令男童父亲困惑的是，消息在面簿传开后，竟演变成是他的儿子差点被陌生人绑架。“当初为了儿子安全，我就决定去报案。报案时我从头到尾都没说儿子是被人绑架，不知道为什么最后会有人这样说。”

男童的父亲告诉记者，警方仔细调查后，并没发现附近有任何可疑人物。“希望事情能告一段落，大家也别在网上乱传。”

促民众勿乱传引恐慌

警方到场调查，调阅电眼画面分析，最后证实传言不实。

警方同时促请公众不要进行毫无根据的揣测和散播可能对民众造成惊慌的消息。

男童的父亲告诉记者，警方调查后有向他解释，查阅附近的电眼后，没有发现到任何可疑人物。

警方发言人答复询问时说，警方在彻查案件后，证实传言不属实。

发言人说，也促请公众不要揣测，也不要散播未经证实的信息，以免造成公众恐慌。

完整报道，请翻阅2021年10月18日的《联合晚报》。