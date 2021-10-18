全球能源危机来袭 新加坡如何处变不惊？

从中国拉闸限电到美国油价攀升、欧洲多国天然气短缺，能源相关话题近日屡见报端。向来能源供应稳定的新加坡，电力期货价格在半月内上涨两倍，电力零售商iSwitch和Ohm也于10月14日和15日相继宣布退出本地电力市场。

这场波及多国的能源荒酝酿已久，在北半球即将来临的冬季集中暴发，《卫报》、彭博社等外媒甚至称其为“全球能源危机”。

各国的能源危机是否有关联？能源危机背后有何原因？除了恐难避免的电费上涨，此次能源危机还会对新加坡人的生活带来什么影响？

他国之“气”不解燃“煤”之急

眼下的能源危机，看似是自今年9月起才进入大众眼帘的突发事件，实则酝酿已久。

9月18日，《中国能源报》报道了煤电厂停机现象，并指出原因是缺煤。9月26日，东北地区出现居民限电，缺电问题得到更多大众关注。

然而中国用电紧张的问题今年上半年已出现。据路透社报道，3月内蒙古省就有企业用电受限的情况，5月以后广东省和长三角地区也有企业被限电。

欧洲方面，天然气价格从2021年初开始持续上涨。今年1月每兆瓦时的价格不到25欧元（约39新元），截至发稿时，天然气价格已达每兆瓦时93.648欧元。最高峰时，每兆瓦时的天然气价格甚至超过100欧元，超出往年六倍之多。

荷兰天然气交易中心（TTF）天然气现货价格走势向来被视为欧洲天然气风向标。（早报制图）

荷兰天然气交易中心（TTF）天然气现货价格走势向来被视为欧洲天然气风向标。（早报制图）

美国虽然天然气储备丰厚，但据《华盛顿邮报》报道，当前美国基准天然气价格已达到每百万英热单位（British thermal unit）5.64美元（约7.62新元），比去年冬天的平均价格高出83%。美国的原油价格今年也累计上涨64%，达到七年来高位。煤炭价格同样处于历史高位。

将各国情况联系起来，不难发现，中国缺煤，于是转向他国寻求进口天然气。在他国天然气自身都供应不足的情况下，就发展成为一场全球性的天然气短缺。就连天然气储备丰厚的美国，也难抵挡气价上涨。

新加坡是天然气进口大国，进口的天然气中七成以上来自印度尼西亚和马来西亚的管道天然气。由于印尼上游设施发生事故，导致从印尼进口的天然气总量有所削减。新加坡能源市场管理局10月15日发文告指出，此次总削减量占新加坡天然气进口总量的16%至20%。

由于我国95%的电力都是通过天然气发电，天然气供应量减少和全球范围内的天然气价格飙涨，直接导致了电力批发价格大幅上升，从之前每兆瓦时143元，飙涨至每兆瓦时418元。

多重因素共同触发

历史上的能源危机，暴发多具偶然性。上世纪70至90年代暴发的三次石油危机，导火线分别是中东战争、伊朗革命和海湾战争。2012年日本电力危机，主要原因是海啸地震引发的福岛核电站事故。

此次能源危机的偶然性在于多地出现的极端天气。受年初拉尼娜（La Nina）现象影响，美国西部地区出现极端干旱天气，水库干涸，水力发电大幅下跌。据路透社报道，此次干旱导致美国几十年来最严重的水力发电中断。巴西、中国云南等地的水力发电也受到干旱不同程度的影响。欧洲则是因为长时间的高气压，导致海上风速下降，风力发电量骤降。

位于美国内华达州的胡佛水坝米德湖出现低水位。（图：路透社）

水能和风能是全球最大的两个清洁能源来源。根据国际能源署（IEA）的数据，水力发电占全球发电总量的近15.8%，风力发电占5.5%。当清洁能源受到极端天气影响时，欧美等国不得不转而寻找传统能源作为替代，因此推动煤、石油和天然气价格上升。

除了偶然性因素，此次能源危机的深层原因在于全球能源结构转变。为了改善能源结构，全球主要经济体均制定了节能减排目标。2021年4月，美国拜登政府承诺将在2030年前减排温室气体，目标是在2005年的水平上再减少50至52%。欧盟目标在2050年前实现“碳中和”——成为一个温室气体排放量为零的经济体。去年9月，中国领导人习近平在第75届联合国大会上也作出承诺，中国将在2030年前实现减排目标，2060年前实现碳中和。根据《纽约时报》的统计，截至2020年，全球已有60多个国家承诺在2050年前实现碳中和。

全球能源结构转变，意味着能源结构中煤炭、天然气等不可再生能源的占比降低，水能、风能等可再生能源的比例提高。从长远来看，这样的转变的确更环保、可持续性更高，但由于可再生能源的不稳定性，这就给全球能源供应增加了变数。

譬如此次受到严重影响的欧洲，能源结构转型就已初见成效。根据欧洲气候能源智库（Ember and Agora Energiewende）今年1月发布的报告，2020年欧盟可再生能源首次超过化石燃料，成为欧盟主要的电力来源。占比过半的可再生能源若受到极端天气影响无法满足供应，靠石油、天然气来填平需求的压力可想而知。

西班牙公路边的风力发电装置。（图：彭博社）

再从需求端来看，疫情之初，全球能源需求整体降低，但根据国际能源署今年4月发布的《全球能源回顾》（Global Energy Review 2021），2021年全球能源需求将增加4.6%，超过疫情前水平。

供应不足遇上需求增加，两方面共同作用，带来了这场影响多国的全球能源危机。

电费上涨，只是起点？

对于新加坡人来说，此次能源危机目前来看最直接的影响就是电费上涨。新加坡能源集团（SP Group）已发表文告，10月至12月每千瓦时电费，将上调3.2%。对于一个四房式组屋家庭来说，这意味着每月电费将增加2.49元。虽然这个数字听上去不多，但需要考虑的是，未来电费是否还会继续涨？

荷兰银行10月14日接受路透社采访时表示，欧洲天然气批发价格预计在2023年前都很难降回“正常”水平。若天然气价格持续走高，几乎完全依赖天然气发电的新加坡很难不受波及。

电费是否继续涨的另一个影响因素是电力零售商。过去一周，已有iSwitch和Ohm两家电力零售商宣布退场。Best Electricity Supply和Diamond Electric已暂停接收新客户，也有退市可能。全岛半数居民选择电力零售商提供的配套，原因之一就在于其价格相对低廉。电力零售商选择退市，原因恰好也在于无法继续提供廉价的电力，甚至还要面对买来的电比出售给用户的电价格更高的尴尬局面。

这一轮淘汰掉了向供应商买电的电力零售商，若天然气价格居高不下，自己发电的电力零售商也将面临利润降低的问题。市场上留下的电力零售商越多，竞争就越激烈，消费者就更有可能拿到低价配套。反之，消费者不光选择变少，议价空间也更小。

经过此次能源危机，国人也需意识到能源结构转型给能源供应带来的不确定性。根据我国能源市场管理局公布的数据，我国进口的天然气中，有71.4%为来自印尼和马来西亚的管道天然气，28.6%为液化天然气LNG（2018年数据）。

我国与印尼的管道天然气合同将于2023年到期，印尼能源和矿产资源部已于2019年末表示，合同到期后，将停止Subtan气田向新加坡供应天然气。印尼的决定，反映出亚洲能源市场的一个趋势——传统出口国将资源转为内用。

我国能源市场管理局的应对策略是，降低对管道天然气的依赖，寻求更多液化天然气供应渠道。去年，为我国三分之一工业需求提供天然气的新加坡兰亭能源（Pavilion Energy）就与卡塔尔石油贸易公司（QP Trading LLC）签订了10年的液化天然气合同，后者将从2023年每年供应177万公吨液化天然气到新加坡。

2013至2018年我国进口天然气走势。（早报制图）

随着液化天然气进口量增加，我国的相关基础设施也需跟上。早在2013年5月，我国第一座液化天然气码头就已投入运营，目前四个储罐已建成，最终会扩容到七个储罐，产能将达到每年1476万公吨。此外，我国还有计划在东海岸建设第二座液化天然气码头。

扩建液化天然气基础设施，除了确保能源安全，也是我国在已是亚洲主要石油交易中心的基础上，为成为液化天然气交易中心作出的努力。

除了拓宽进口天然气渠道，另一个思路是直接从外国进口电力。今年8月，大士能源（Tuas Power）表示已与马来西亚太阳能光伏开发商NEFIN签署谅解备忘录，计划从马来西亚进口100兆瓦碳中和电力到新加坡。我国还有计划在澳大利亚建造太阳能发电厂，将太阳能电通过海底隧道经印尼输送回新。

另外，我国也在利用本地太阳能资源丰富的优势，大力发展太阳能发电。本地首个大型浮动太阳能系统已于今年7月14日正式开幕，所生产电力可满足我国五个水工处理厂的电力需求。文礼生态园也将从今年起安装超过700个太阳能板，投入运作后每年可生产约500兆瓦的电力。

文礼生态园安装的太阳能板将有助园区争取在2024年成为本地首个达到“碳中和”目标的景点。（图：档案照）

当然，除了国家层面的“开源”，也离不开国人的“节流”。

此次我国电力期货市场的波动，既受到外部因素影响，也与本地用电需求高于往常有关。10月12日，本地用电需求达到7667兆瓦的新高峰。

虽然能源需求增加是全球普遍趋势，但若是国人能减少不必要的电力浪费，或许能在国际能源供应不稳定的局势下，为我国的能源安全增加几分确定性。