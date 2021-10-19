总值1亿3000万元惠及本地公民家庭 100元邻里购物券将以数码形式发放

购物券不可用于购买香烟、彩票和酒精类商品，也不能在职总平价等连锁超市、博彩公司投注站、钱币兑换店或当铺使用。公众可通过官方视频和图表了解如何领取及使用数码购物券，详情日后公布。

130万户本地公民家庭将在未来几个月获得首次以数码形式发放的社区发展理事会邻里购物券，每户100元，可在邻里商店和小贩摊位使用。公众届时可通过官方视频和图表了解如何领取及使用数码购物券，详情日后公布。

五个社区发展理事会与人民协会昨天联合发表文告说，总值1亿3000万元的社理会邻里购物券计划（CDC Vouchers Scheme）正征集邻里商家及小贩加入。

邻里商家及小贩可上网登记参与意愿

协助推动这项计划的大使会在接下来几个月走访邻里，邀请和指导商家下载使用专属的RedeemSG Merchant手机应用，帮助他们快速简便地接受消费者出示的数码购物券，并查看交易记录。交易隔天商家即可收到款项。

邻里商家及小贩即日起可上网登记参与意愿，社理会邻里购物券大使会在两周内联络他们，提供进一步指导。

人协受询时回复《联合早报》，购物券不可用于购买烟草、彩票和酒精类商品，也不能在职总平价等连锁超市、新加坡博彩公司的投注站、钱币兑换店或当铺使用。

至于美容院和香烛铺等部分无法参与前两轮社理会邻里购物券计划的商家，当局鼓励他们提交申请，并将按照他们的经营性质和所售卖的商品等酌情处理。

市长委员会主席、西南区市长刘燕玲表示，以数码形式发放购物券是因应邻里商家及小贩的反馈而作出的改进，省却他们收集、点算和处理纸质购物券的麻烦。

她说：“我们希望邻里商家和小贩借此机会参与这项免费的计划，这不仅有助于扩大他们的客户群，也为他们未来长期使用数码平台提供指引。”

五个社理会是在去年6月首次推出总值2000万元的社理会生活补助券计划，40万户低收入公民家庭每户可获得50元补助券，到约2500个参与计划的邻里商店和小贩摊位消费。

今年1月推出第二轮总值2000万元的计划同样惠及40万户低收入公民家庭，并吸引超过8100个邻里业者参与。

前两轮计划中，居民须到指定民众俱乐部或联络所领取纸质补助券。

政府在今年的财政预算案中宣布推出新一轮社理会邻里购物券计划，既是答谢本地公民家庭在冠病疫情期间展现的坚韧精神，同时也支持邻里店家和小贩。

经营杂货铺的崇文巴刹商联会主席许强兴（65岁）受访时说，过去两轮参与计划时，每周要经手整个巴刹5000多张总值1万多元的购物券，点算费时费力。将购物券交到民众俱乐部后，一周后才能收到货款。他相信“购物券数码化后，交易会方便很多，进账也会更快”。