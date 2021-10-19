曾接受心脏移植有免疫缺陷 母女俩毅然完成第三剂接种

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来自 / 联合早报

文 /
刘智澎

摄影 /
​​​​​​​梁麒麟

发布 / 2021年10月19日 5:00 AM

六年前接受心脏移植手术的李淑玲上周接种第三剂冠病疫苗后，只感到疲累、手臂酸痛和轻微发烧，没有出现严重副作用。（梁麒麟摄）
六年前接受心脏移植手术的李淑玲上周接种第三剂冠病疫苗后，只感到疲累、手臂酸痛和轻微发烧，没有出现严重副作用。（梁麒麟摄）

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六年前接受心脏移植手术的李淑玲，对于接种第三剂冠病疫苗原本抱持观望态度，但近日疫情加剧，促使她与同样接受过心脏移植的七旬母亲决定接种，保障自己与家人的健康。

李淑玲（41岁）2012年患上扩张型心肌病，心脏功能只剩12％，移植心脏让她重获新生。《联合早报》四年前曾报道，李淑玲亲自前往心脏捐赠者麦嘉敏的槟城家乡，让她的父母再次听到亡女的心跳。

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