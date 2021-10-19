曾接受心脏移植有免疫缺陷 母女俩毅然完成第三剂接种 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘智澎 摄影 / 梁麒麟 发布 / 2021年10月19日 5:00 AM 六年前接受心脏移植手术的李淑玲上周接种第三剂冠病疫苗后，只感到疲累、手臂酸痛和轻微发烧，没有出现严重副作用。（梁麒麟摄） 字体大小: 小 中 大 六年前接受心脏移植手术的李淑玲，对于接种第三剂冠病疫苗原本抱持观望态度，但近日疫情加剧，促使她与同样接受过心脏移植的七旬母亲决定接种，保障自己与家人的健康。李淑玲（41岁）2012年患上扩张型心肌病，心脏功能只剩12％，移植心脏让她重获新生。《联合早报》四年前曾报道，李淑玲亲自前往心脏捐赠者麦嘉敏的槟城家乡，让她的父母再次听到亡女的心跳。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病疫苗 免疫缺陷 心脏移植 冠状病毒19 慈怀护理不分国界 疑调查人员伪造口供书呈堂 验尸庭对八案件重新研讯