曾接受心脏移植有免疫缺陷 母女俩毅然完成第三剂接种

六年前接受心脏移植手术的李淑玲，对于接种第三剂冠病疫苗原本抱持观望态度，但近日疫情加剧，促使她与同样接受过心脏移植的七旬母亲决定接种，保障自己与家人的健康。

李淑玲（41岁）2012年患上扩张型心肌病，心脏功能只剩12％，移植心脏让她重获新生。《联合早报》四年前曾报道，李淑玲亲自前往心脏捐赠者麦嘉敏的槟城家乡，让她的父母再次听到亡女的心跳。