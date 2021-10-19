疫情下自助餐成本大增 业者或转型或硬挺

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来自 / 联合早报

文 /
李庚洧

摄影 /
蔡家增

发布 / 2021年10月19日 5:00 AM

因为疫情而导致人力成本增加，又为了顺应健康生活和减少食物浪费的趋势，韩国烧烤连锁餐厅Seoul Garden之前已转型，不再提供自助餐，而是让顾客单点。（蔡家增摄）
因为疫情而导致人力成本增加，又为了顺应健康生活和减少食物浪费的趋势，韩国烧烤连锁餐厅Seoul Garden之前已转型，不再提供自助餐，而是让顾客单点。（蔡家增摄）

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疫情期间自助餐业者的人力成本增加三成，再加上人们更重视食物浪费问题，“吃到饱”的自助餐概念是否已经过时？

韩国烧烤连锁餐厅Seoul Garden之前已把招牌式自助餐概念换成单点（a la carte）服务，为38年的自助餐模式画上句号。

Seoul Garden集团首席执行总裁李秀麟答复《联合早报》询问时说：“餐饮业在过去18个月面对很大的挑战，因为安全管理措施，我们不仅面临更高的运营成本，随叫随上菜的单点自助餐概念也会造成浪费。”

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