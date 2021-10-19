疫情下自助餐成本大增 业者或转型或硬挺 订户 来自 / 联合早报 文 / 李庚洧 摄影 / 蔡家增 发布 / 2021年10月19日 5:00 AM 因为疫情而导致人力成本增加，又为了顺应健康生活和减少食物浪费的趋势，韩国烧烤连锁餐厅Seoul Garden之前已转型，不再提供自助餐，而是让顾客单点。（蔡家增摄） 字体大小: 小 中 大 疫情期间自助餐业者的人力成本增加三成，再加上人们更重视食物浪费问题，“吃到饱”的自助餐概念是否已经过时？韩国烧烤连锁餐厅Seoul Garden之前已把招牌式自助餐概念换成单点（a la carte）服务，为38年的自助餐模式画上句号。Seoul Garden集团首席执行总裁李秀麟答复《联合早报》询问时说：“餐饮业在过去18个月面对很大的挑战，因为安全管理措施，我们不仅面临更高的运营成本，随叫随上菜的单点自助餐概念也会造成浪费。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 自助餐 Seoul Garden 慈怀护理不分国界 疑调查人员伪造口供书呈堂 验尸庭对八案件重新研讯