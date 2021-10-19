疫情下自助餐成本大增 业者或转型或硬挺

疫情期间自助餐业者的人力成本增加三成，再加上人们更重视食物浪费问题，“吃到饱”的自助餐概念是否已经过时？

韩国烧烤连锁餐厅Seoul Garden之前已把招牌式自助餐概念换成单点（a la carte）服务，为38年的自助餐模式画上句号。

Seoul Garden集团首席执行总裁李秀麟答复《联合早报》询问时说：“餐饮业在过去18个月面对很大的挑战，因为安全管理措施，我们不仅面临更高的运营成本，随叫随上菜的单点自助餐概念也会造成浪费。”