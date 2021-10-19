“小怪兽”15地点出没 提醒公众勿乱丢垃圾

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来自 / 联合早报

文 /
安诗一

摄影 /
邝启聪

发布 / 2021年10月19日 5:00 AM

公共卫生理事会与南洋艺术学院合作，在全国15个地点放置三种不同设计的小怪兽垃圾桶，鼓励公众把垃圾丢入桶内，“喂食”这些“小怪兽”。（邝启聪摄）
公共卫生理事会与南洋艺术学院合作，在全国15个地点放置三种不同设计的小怪兽垃圾桶，鼓励公众把垃圾丢入桶内，“喂食”这些“小怪兽”。（邝启聪摄）

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为鼓励公众将垃圾投入垃圾桶，公共卫生理事会与南洋艺术学院合作，在全国15个地点放置三种不同设计的小怪兽垃圾桶。

这三个设计为本次活动的获奖作品，均出自南洋艺术学院平面设计专业二年级学生，作品分别名为“Timmy TumTrash”“Claire ClawTrash”和“Eddy EyeTrash”，前两个为郭奕含（20岁）的作品。

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