“小怪兽”15地点出没 提醒公众勿乱丢垃圾

为鼓励公众将垃圾投入垃圾桶，公共卫生理事会与南洋艺术学院合作，在全国15个地点放置三种不同设计的小怪兽垃圾桶。

这三个设计为本次活动的获奖作品，均出自南洋艺术学院平面设计专业二年级学生，作品分别名为“Timmy TumTrash”“Claire ClawTrash”和“Eddy EyeTrash”，前两个为郭奕含（20岁）的作品。