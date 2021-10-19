“小怪兽”15地点出没 提醒公众勿乱丢垃圾 订户 来自 / 联合早报 文 / 安诗一 摄影 / 邝启聪 发布 / 2021年10月19日 5:00 AM 公共卫生理事会与南洋艺术学院合作，在全国15个地点放置三种不同设计的小怪兽垃圾桶，鼓励公众把垃圾丢入桶内，“喂食”这些“小怪兽”。（邝启聪摄） 字体大小: 小 中 大 为鼓励公众将垃圾投入垃圾桶，公共卫生理事会与南洋艺术学院合作，在全国15个地点放置三种不同设计的小怪兽垃圾桶。这三个设计为本次活动的获奖作品，均出自南洋艺术学院平面设计专业二年级学生，作品分别名为“Timmy TumTrash”“Claire ClawTrash”和“Eddy EyeTrash”，前两个为郭奕含（20岁）的作品。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 公共卫生理事会 南洋艺术学院 设计比赛 慈怀护理不分国界 疑调查人员伪造口供书呈堂 验尸庭对八案件重新研讯