社企免费分发2200多盆幼苗 鼓励公众种菜插秧珍惜粮食 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思邈 摄影 / 陈斌勤 发布 / 2021年10月19日 5:00 AM 西蒙（左）和太太云爱平到Sprout Hub社区农场领取幼苗，准备回家教两个孩子一同种植。（陈斌勤摄） 字体大小: 小 中 大 谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。一项种植计划通过鼓励公众亲自种菜插秧，珍惜粮食。配合世界粮食日（10月16日），本地社会企业City Sprouts联合保险经纪公司Advisors' Clique，免费分发超过2200盆蔬菜和稻米秧苗，借此提高人们对粮食充足和康疗性园艺的意识。这项名为#growingforgood的社区计划分发2000盆幼苗给公众，同时也分发200多盆幼苗给拉丁马士PCF Sparkletots的幼儿园孩童家庭。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 City Sprouts 种植 慈怀护理不分国界 疑调查人员伪造口供书呈堂 验尸庭对八案件重新研讯