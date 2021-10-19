社企免费分发2200多盆幼苗 鼓励公众种菜插秧珍惜粮食

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来自 / 联合早报

文 /
李思邈

摄影 /
​​​​​​​陈斌勤

发布 / 2021年10月19日 5:00 AM

西蒙（左）和太太云爱平到Sprout Hub社区农场领取幼苗，准备回家教两个孩子一同种植。（陈斌勤摄）
西蒙（左）和太太云爱平到Sprout Hub社区农场领取幼苗，准备回家教两个孩子一同种植。（陈斌勤摄）

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谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。一项种植计划通过鼓励公众亲自种菜插秧，珍惜粮食。

配合世界粮食日（10月16日），本地社会企业City Sprouts联合保险经纪公司Advisors' Clique，免费分发超过2200盆蔬菜和稻米秧苗，借此提高人们对粮食充足和康疗性园艺的意识。

这项名为#growingforgood的社区计划分发2000盆幼苗给公众，同时也分发200多盆幼苗给拉丁马士PCF Sparkletots的幼儿园孩童家庭。

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