社企免费分发2200多盆幼苗 鼓励公众种菜插秧珍惜粮食

谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。一项种植计划通过鼓励公众亲自种菜插秧，珍惜粮食。

配合世界粮食日（10月16日），本地社会企业City Sprouts联合保险经纪公司Advisors' Clique，免费分发超过2200盆蔬菜和稻米秧苗，借此提高人们对粮食充足和康疗性园艺的意识。

这项名为#growingforgood的社区计划分发2000盆幼苗给公众，同时也分发200多盆幼苗给拉丁马士PCF Sparkletots的幼儿园孩童家庭。