何雪琳医生2018年曾带领团队到不丹培训当地医护人员，制定最适合病患的护理方案。受疫情影响，他们近期无法前往不丹，但学员持续为当地居民提供医疗服务，令她感到欣慰。

阿姨被诊断出患有肺癌时，母亲和家人对阿姨无微不至的照顾让何雪琳感触深刻。她日后踏上了慈怀护理的从医之路，立志为重症病患提供舒适有尊严的护理体验。秉持着这份信念，她还远赴不丹培训当地的医护人员。

现任新加坡国立癌症中心支持与慈怀疗护部门副主任及高级顾问医师的何雪琳医生（右一）在求学时，阿姨被诊断出患有肺癌。当时她意识到，重症患者除了需要医疗看护，也需要亲人与朋友的照顾和支持。

何雪琳随后选择到临终慈怀护理中心实习，毕业后分配到国立癌症中心，见证了重症病患居家和住院护理的历程。

“从事这个专业可能会较辛苦，但对我来说这是一份很有意义的工作。”

在为本地病患提供慈怀护理的同时，何雪琳从2016年开始参加连氏基金和亚太慈怀疗护网络的慈怀合作项目，更从2018年开始负责在不丹开展项目。她带领由六名慈怀护理医生和护士组成的团队，两次远赴不丹，与当地的22名学员进行培训和交流，包括医疗人员、看护者、甚至一名喇嘛。

何雪琳说，不丹的宗教和文化背景独特，团队在进行临床教学之余也会和学员交流，了解当地的人文习俗。“我们与学员分享经验，最终的目标是帮助他们根据病患特定的病情、社会和经济条件等因素制定最合适的护理方案。”

受疫情影响，何雪琳和团队近期不能前往不丹，只能与学员在线上沟通。令她欣慰的是，学员持续为当地居民提供医疗服务，其中三人也开始为较偏远地区的病患提供居家看护。此计划还获得不丹国王的肯定和支持，正逐步扩大服务范围。

何雪琳说：“我很开心可以通过计划帮助建立不丹的护理社群，让那里的慈怀护理服务更持久地发展下去。”