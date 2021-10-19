从27岁骗到72岁 法官斥阿伯连环骗子

从27岁骗到72岁，阿伯出狱后不久又因谎称遇车祸向店员“借钱”而入狱，法官斥他是“连环骗子”，大半生都在吃牢饭。

72岁的男被告黄添春（Ng Thiam Choon）今年7月28日至8月16日期间数度犯案，共从5名受害人那里骗走了850元。

案情显示，他的干案惯用手法，一般就是谎称自己遇车祸后急需付钱给另一方涉事人；在向迷你超市、内衣店、咖啡座等商店职员“借”钱时，还谎称自己就在附近工作，随后会马上还钱，但却没这么做。

黄添春今年8月16日落网，警方从他身上起获了268元犯罪所得的现金。

他因欺骗罪状被控后，昨天（10月18日）被判坐牢4个月。

控方在庭上指出，被告前科累累，早在1976年，也就是他27岁时，就曾因欺骗罪被判坐牢5个月。

他多年来共面对过79项欺骗控罪，1997年至2003年间犯罪曾被判9年预防性监禁，最近一次于2016年犯案后被判5年改造性监禁。岂料刚出狱不久，又于今年七八月接连犯案。

法官昨天下判时形容被告是一名“连环骗子”，并称他初次犯案时庭上有些人都还没出生，更因此大半生都在狱中度过。

法官也好心建议被告这次出狱前应寻求帮助，好让自己重回社会后能找到一份合适的工作。

完整报道，请翻阅2021年9月10日的《新明日报》。