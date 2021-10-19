约会黑名单泄漏 网红惹风波

称帮女生们约会“避雷”，女网红在聊天应用创建群组，供女生们分享曾经的约会经验，谁知群组有女成员制作一份列出数十名男子的黑名单，不仅列出男子的个人资料，一些人还遭到欺骗、逼迫和性侵犯等的指控，在社交媒体掀起轩然大波。

在网络平台Tik Tok坐拥逾11万粉丝的女网红许文琪（23岁，人名译音）是在本周一（10月18日）创建这个聊天群组。