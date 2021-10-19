约会黑名单泄漏 网红惹风波 订户 来自 / 联合晚报 文 / 刘芸如 发布 / 2021年10月19日 2:43 PM TikTok女网红创建的聊天群组中，近日传出一份约会对象黑名单，被指或涉泄露个人资料及诽谤罪名，对此她发视频表示歉意，称自己本意是好的，但是确实对群组疏于管理和规范。（取自网络） 字体大小: 小 中 大 称帮女生们约会“避雷”，女网红在聊天应用创建群组，供女生们分享曾经的约会经验，谁知群组有女成员制作一份列出数十名男子的黑名单，不仅列出男子的个人资料，一些人还遭到欺骗、逼迫和性侵犯等的指控，在社交媒体掀起轩然大波。在网络平台Tik Tok坐拥逾11万粉丝的女网红许文琪（23岁，人名译音）是在本周一（10月18日）创建这个聊天群组。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 约会黑名单 网红 设网购骗局诈500人40万 25岁涉案男被控 网上现群组 召公众打爆政府部门热线