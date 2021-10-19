设网购骗局诈500人40万 25岁涉案男被控

25岁男子涉嫌假意在网上以优惠价格售卖电竞椅和游戏盒等，令超过500人上当！受害人都在汇出款项后迟迟拿不到货物，才发现自己上当。初步调查指涉及的款项超过40万元，男子今早被控上法庭。

警方昨晚（10月18日）发出文告，指今年10月接获多人报案，他们称在网购平台Carousell进行交易时受骗。受害人指对方以优惠价出售电竞椅、游戏盒以及其他科技产品，但付款后却没收到商品。

商业事务局对此展开调查，并与Carousell紧密合作，最终在锁定嫌犯的身份后将他逮捕。警方初步调查揭露，男子相信涉嫌欺骗超过500人，涉及的款项超过40万元。

该名男子是25岁的谢汉华（译音），今早被控一项欺骗罪，指他在今年6月2日至9月30日之间，共骗了10人，称自己有他们所要购买的商品，在收下他们所付的共1万1827元后，却没有按照约定把商品送上。

受害人有意购买的商品包括圣临（Secretlab）电竞椅、任天堂（Nintendo）Switch游戏机、苹果手机、苹果智能手表、虚拟实境面罩（VR headset）以及PS5游戏机。

主控官庭上表示，初步调查，被告涉及通过网购平台Carousell欺骗超过300人，通过超过四个银行户头收下超过30万元。被告获准以1万5000元获得保释，案展11月16日过堂。

完整报道，请翻阅2021年10月19日的《联合晚报》。