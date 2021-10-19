网上现群组 召公众打爆政府部门热线

通讯软件Telegram上最近出现几个以“针对接种差异化提供反馈”为名，呼吁公众大量拨打电话到政府部门的群组。卫生部及其他政府部门对此发出严厉警告，当局将会对任何企图扰乱公共热线运作中心以及怂恿他人这么做者采取行动。

这包括拨打全国关爱热线以及其他政府部门的电话，意图“打爆热线”，让这些政府部门因为电话量过多而应接不暇，以扰乱政府机构的热线运作中心。

卫生部和社会与家庭发展部在回复《海峡时报》的询问时说：“任何这么做，或怂恿他人这么做，来扰乱政府机构热线运作中心的行为，都是犯法的。我们认真严肃看待这种行为，需要的话，我们会毫不犹豫地跟警方和执法单位配合，对违法者采取行动。”

上周，在通讯软件Telegram上的几个聊天群组，有人呼吁成员以“提供反馈”为名，打爆政府部门的热线，包括卫生部和社会家庭发展部的热线。这些信息声称，政府正在为接种者不能进入商场和其他公众场合的条例，进行全国性的意见收集活动。

有关的信息还说：“找人打去，要求把事情提呈给热线运作中心的经理，要求他们回复。否则，明天再打电话进去，询问有没有反应。”

这些聊天群组和管道是公开的，这意味着，任何公众都可以加入以及查看群组的信息。

当局吁公众不要剥夺真正有需要者打热线机会

卫生部和社会与家庭发展部在联合声明中说，热线是让有需要的公众可以及时寻求帮助的一个重要渠道。当局呼吁公众履行社会责任，不要剥夺真正有需要的人拨通热线的机会。

上个月（9月），卫生部的热线电话数量激增，因为许多参加家庭康复计划的患者拨打热线电话要求协助，导致接线员应接不暇，无法接听许多电话。

“每天的来电量已经非常高，这类意图以大量的电话来淹没热线运作中心的行为，会导致真正有需要的人，必需花更长的时间，在某些情况下，也有可能导致一些需要帮助的人，无法及时获得帮助。”

完整报道，请翻阅2021年10月19日的《联合晚报》。