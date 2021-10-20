设立备用燃料设施等 能源局“非常措施”保障燃料和电力供应

全球天然气市场紧缩，推高了电价。尽管我国天然气供应整体仍然充足，但为保障燃料和电力供应，能源市场管理局将采取非同寻常的预防措施，包括设立备用燃料设施，供发电公司在需要时使用。

百胜电力供应明起退出市场

继iSwitch和Ohm Energy之后，电力零售商百胜电力供应（Best Electricity）昨天也以能源价格剧烈波动为由，宣布从明天起退出市场，使得本地电力零售商在一周内从12家骤减四分之一至九家。

我国约95%的电力来自进口天然气发电。能源局昨天发文告说，经济活动复苏带来的天然气消费量上升、恶劣天气，以及一系列天然气生产中断事故，导致天然气供应受干扰，并将全球市场价格推至新高。冬季来临之际，主要经济体的天然气库存水平低也加剧了情况。

天然气市场紧缩对电力市场产生连锁反应，推高电价，也提高对煤炭和石油这两种替代燃料的需求。目前世界各地政府都在采取措施确保燃料供应充足。

能源局说，我国的天然气供应受干扰的风险也上升了。印度尼西亚西纳土纳（West Natuna）天然气田的上游生产问题导致产量减少，这种情况可能持续到今年底。

此外，由于上游和本地用户的需求都增加，我国从南苏门答腊进口的管道天然气气压下降。在全球能源吃紧的情况下，发电公司不得不以更加昂贵的价格购买现货液化天然气，以此来弥补管道天然气供应的不足。

能源局说，新加坡的天然气供应整体仍然充足。今年3月，当局在原有的两家液化天然气进口商之外，再委任多两家进口商。尽管如此，考虑到全球能源领域的情况，当局正同行业利益相关者合作，采取三项预防措施。

首先是设立备用燃料设施，让发电公司可在有需要时使用备用燃料发电。能源局也密切监督所有发电公司的燃料供应水平和发电能力。如果天然气供应受影响，或有必要确保本地消费者获得可靠的电力供应时，当局将为发电公司提供备用燃料。

其次，能源局已通知发电公司签订足够的燃料合同，以至少满足零售顾客的需求。能源局也通知希望出售过剩天然气供应的发电公司，让当局或其他本地发电公司优先购买，之后才能转移或转售给其他买家。

最后，能源局将在须要维持电力系统稳定时，引导电力公司使用备用设施中的燃料发电。当局也会密切关注新加坡的电力批发市场，在必要时进行干预。

能源局将在明年3月31日之前检讨是否仍需这些措施。“在此期间，我们敦促消费者尽可能节约能源。能源局将继续密切留意全球和国内能源领域的事态，并在必要时采取进一步措施。”

因电力零售商退出市场而受影响的消费者，无须支付任何提前终止合约的费用。能源局将确保他们的电力账户顺利转入新加坡能源集团，他们也可选择另一家零售商，电力供应将不受干扰。