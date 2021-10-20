测试遥控无人清道车及电子购物等服务 圣淘沙成第四个5G网络试验区

目前有10项试验计划在圣淘沙岛上进行，今年底会有多五项，到了2023年上半年会增加到至少30项。一旦测试顺利，预计能在五年内普及使用。

圣淘沙被划定为5G网络试验区，为政府机构提供研发和测试5G方案的场地。这些方案包括遥控无人清道车以及可设在商场或社区、为公众提供电子购物或虚拟试衣服务的服务站，一旦测试顺利，预计能在五年内普及使用。

为了加快5G科技的采纳，目前只限特定业者使用的另外三个5G网络试验区，今后将开放让所有企业研发和测试5G科技方案。

圣淘沙5G网络计划由政府科技局、圣淘沙发展局和新电信携手负责。目前有10项试验计划在岛上进行，今年底会有多五项，到了2023年上半年会增加到至少30项。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明昨天在一场全球移动通信系统协会活动上致辞时指出，政府机构可通过这些试验计划实时收集和分析大量数据，并更好地了解局势。

“我们所学到的可以运用在其他公共服务领域，让人民和企业受益，实现新加坡成为智慧国的愿景。”

5G网速比现有4G网速平均快至少10倍，网络延滞时间也比4G来得短，只需几秒钟就能传输大量数据，为无人机、智能城市和混合实境等创新科技领域带来无限可能性。

科技局智慧国平台解决方案高级处长林进华指出，圣淘沙被选为试验场地，因为它是新加坡的缩影，结合了企业和休闲体验，并为政府机构提供可研究和试行创新方案以及原型的围封空间。

已展开的试验计划包括建设局与金门建筑公司的智能建筑方案，例如可实时检查工地的无人机。南洋理工大学和国家环境局自8月起试行遥控无人清道车。

科技局和南洋理工学院不久后也会试行具备虚拟实境和扩增实境功能的5G电子服务站。5G服务站可提供虚拟试用产品等服务和扩增实境的互动性地图，这些服务站可设在商场、社区中心或旅游景点，为消费者提供更好的体验。

圣淘沙则计划在大自然和历史遗产步道测试沉浸式5G虚拟实境体验，今年底也会与新加坡旅游局合作，在西乐索炮台展开游戏化活动体验的技术研究。

考虑到学校假期即将来临，为了确保公众安全，所有试验会尽量在平日等非高峰时段进行，现场会有工作人员提醒公众避开试验活动范围。

除了圣淘沙，目前有三个只限特定企业使用的5G网络试验区设在滨海南码头的海事无人机测试区、新加坡科学园，以及资讯通信媒体发展局的PIXEL创新空间。

我国的目标是到了明年底为至少半个新加坡提供5G网络覆盖率，并在2025年底扩大至全国。为加快采纳5G科技，资媒局将让具备不同科技能力水平的企业和领域在这些试验区测试和研发5G方案。

资媒局局长柳俊泓说，5G是颠覆性科技，“我们从早期的5G试验计划中见识到初步成果，现在是加速推动（5G的）采纳和商业化的时候。”

企业可根据想测试的方案及所需资源选择试验区。滨海南码头主要测试无人机和海事方案，科学园专注在智能房地产，PIXEL则集中在有关沉浸式媒体和创新内容的方案。