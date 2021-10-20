本地新增3994病例达新高七人病逝 卫生部吁公众限制社交活动

卫生部下来几天将密切监督，以确定病例是暂时激增还是会进一步攀升。当局也强烈鼓励所有人，尤其是年长者及容易患上严重疾病的人士限制社交活动。

昨天本地新增冠病确诊病例飙升至近4000起。60岁以上未接种疫苗的年长患者过去几天增至每天逾百人，加护病房病患也继续攀升，使医院承受巨大压力。卫生部强烈吁请公众，尤其是年长者减少社交活动。

根据卫生部文告，截至昨天中午，本地新增3994起冠病病例，是至今最高单日确诊人数，当中3480起是社区病例，501起来自客工宿舍，13起由境外输入。

过去一周外出民众上升

卫生部说，病例通常会在周末后激增，当局下来几天将密切监督，以确定病例是暂时激增还是会进一步攀升。

过去一周，当局观察到外出活动的民众有所上升，包括商场访客人数增加、乌节路一带人群扩大，公共交通乘客量也略增。

不幸的是，有越来越多未接种疫苗的60岁以上年长者确诊冠病，如今每天超过100人，而他们有重症风险。卫生部因此强烈鼓励所有人，尤其是年长者及因共病症（comorbidities）而更容易患上严重疾病的人限制社交活动，只在进行必要活动时才外出。

再有七人死于冠病并发症，累计死亡病例增至246起。七名死者年龄介于57岁至90岁。这五男两女都是新加坡人，当中三人未接种冠病疫苗，一人未完成接种，三人已完成接种。六人生前有潜在健康问题，一名未接种疫苗的死者则没有已知疾病。

本地目前共有1万6377名（71.9%）确诊病患居家康复、3812人（16.7%）在社区护理设施、851人（3.7%）在冠病治疗设施，1738人（7.6%%）住院。

住院者中，338人需要输氧，比前一天多了一人，在加护病房留医的病患也增加四人至71人。

当局密切关注五个疗养院感染群。其中，大巴窑爱心康复中心（United Medicare Centre）和卫理福利服务基督之光卫理关怀院（MWS Christalite Methodist Home）各增四病例，分别累计132起和114起。达曼裕廊圣安德烈疗养院添两起病例，累计18起。

万国景10号第5座的宜康医疗保健中心与疗养院，以及武吉巴督老人院感染群各增一起病例，分别累计64起和53起。

过去28天染疫的7万4641名病患中，98.6%属无症状或轻症，另有782人（1.0%）需输氧，97人（0.1%）曾入住加护病房。需要输氧和入住加护病房的病患当中，48.6%已完成接种，51.4%未接种或未完成接种。截至前天，本地84%人口已完成接种。受邀接种追加剂的约85万人中，逾60万已完成，另9万6000人已预约。

截至昨天中午，本地累计病例15万4725起。