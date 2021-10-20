公益金上财年筹得逾8700万元善款 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡洁梅 摄影 / 严宣融 发布 / 2021年10月20日 5:00 AM 哈莉玛总统（前排中）与社会及家庭发展部长马善高（前排右）在总统府颁发公益金奖给出席的机构得奖代表。他们在仪式开始前与公益金主席陈永祥（前排左）、新加坡交易所首席执行官罗文才（第二排左起）、国家福利理事会会长范秀平、教育部学校分区司长（南区）汪光鸿（第三排左起）、新电信集团总裁袁坤满、南顺新加坡执行董事蔡丽娜、 国家福利理事会执行理事长陈丽珊（第四排左起），以及公益金董事总监梁凤霞合影。（严宣融摄） 字体大小: 小 中 大 公益金主席陈永祥指出，公益金至今已发放约400万元英勇基金给4500多人，以及约700万元的奋勇基金给90个社会服务机构。在冠病疫情肆虐的艰难时期，企业和民间的善心不减，2020财年为公益金筹集超过8700万元善款，比上个财年的约5870万元多。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 公益金 慈善 捐款 开发数码健康通行证 财务和身心健康 50岁攀人生巅峰