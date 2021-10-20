公益金上财年筹得逾8700万元善款

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来自 / 联合早报

文 /
胡洁梅

摄影 /
​​​​​​​严宣融

发布 / 2021年10月20日 5:00 AM

哈莉玛总统（前排中）与社会及家庭发展部长马善高（前排右）在总统府颁发公益金奖给出席的机构得奖代表。他们在仪式开始前与公益金主席陈永祥（前排左）、新加坡交易所首席执行官罗文才（第二排左起）、国家福利理事会会长范秀平、教育部学校分区司长（南区）汪光鸿（第三排左起）、新电信集团总裁袁坤满、南顺新加坡执行董事蔡丽娜、 国家福利理事会执行理事长陈丽珊（第四排左起），以及公益金董事总监梁凤霞合影。（严宣融摄）
哈莉玛总统（前排中）与社会及家庭发展部长马善高（前排右）在总统府颁发公益金奖给出席的机构得奖代表。他们在仪式开始前与公益金主席陈永祥（前排左）、新加坡交易所首席执行官罗文才（第二排左起）、国家福利理事会会长范秀平、教育部学校分区司长（南区）汪光鸿（第三排左起）、新电信集团总裁袁坤满、南顺新加坡执行董事蔡丽娜、 国家福利理事会执行理事长陈丽珊（第四排左起），以及公益金董事总监梁凤霞合影。（严宣融摄）

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公益金主席陈永祥指出，公益金至今已发放约400万元英勇基金给4500多人，以及约700万元的奋勇基金给90个社会服务机构。

在冠病疫情肆虐的艰难时期，企业和民间的善心不减，2020财年为公益金筹集超过8700万元善款，比上个财年的约5870万元多。

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