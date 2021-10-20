公益金上财年筹得逾8700万元善款

公益金主席陈永祥指出，公益金至今已发放约400万元英勇基金给4500多人，以及约700万元的奋勇基金给90个社会服务机构。

在冠病疫情肆虐的艰难时期，企业和民间的善心不减，2020财年为公益金筹集超过8700万元善款，比上个财年的约5870万元多。