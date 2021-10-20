重返校园学习城市农耕 三“同学”创立水耕农场

三名拥有工程和研发背景的农耕发烧友，为学习城市农业技术重返校园，成为志同道合的创业伙伴。他们结合各自的强项和所学的知识，开发节省能源的种植技术，联合创立室内水耕农场。

王寿群（58岁）、黄治咏（48岁）和黄国兴（56岁）前年报读共和理工学院城市农业科技专业文凭课程而结识彼此。过去几年来，他们以各自的方式钻研农耕技术。