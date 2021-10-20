重返校园学习城市农耕 三“同学”创立水耕农场

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来自 / 联合早报

文 /
许翔宇

摄影 /
陈福洲

发布 / 2021年10月20日 5:00 AM

对城市农耕技术感兴趣的王寿群（左起）、黄治咏和黄国兴，因报读共和理工学院城市农业科技专业文凭课程而结识。他们未毕业就携手创业，开发节能种植技术，联合设立室内水耕农场。（特约陈福洲摄）
对城市农耕技术感兴趣的王寿群（左起）、黄治咏和黄国兴，因报读共和理工学院城市农业科技专业文凭课程而结识。他们未毕业就携手创业，开发节能种植技术，联合设立室内水耕农场。（特约陈福洲摄）

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三名拥有工程和研发背景的农耕发烧友，为学习城市农业技术重返校园，成为志同道合的创业伙伴。他们结合各自的强项和所学的知识，开发节省能源的种植技术，联合创立室内水耕农场。

王寿群（58岁）、黄治咏（48岁）和黄国兴（56岁）前年报读共和理工学院城市农业科技专业文凭课程而结识彼此。过去几年来，他们以各自的方式钻研农耕技术。

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