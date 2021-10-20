重返校园学习城市农耕 三“同学”创立水耕农场 订户 来自 / 联合早报 文 / 许翔宇 摄影 / 陈福洲 发布 / 2021年10月20日 5:00 AM 对城市农耕技术感兴趣的王寿群（左起）、黄治咏和黄国兴，因报读共和理工学院城市农业科技专业文凭课程而结识。他们未毕业就携手创业，开发节能种植技术，联合设立室内水耕农场。（特约陈福洲摄） 字体大小: 小 中 大 三名拥有工程和研发背景的农耕发烧友，为学习城市农业技术重返校园，成为志同道合的创业伙伴。他们结合各自的强项和所学的知识，开发节省能源的种植技术，联合创立室内水耕农场。王寿群（58岁）、黄治咏（48岁）和黄国兴（56岁）前年报读共和理工学院城市农业科技专业文凭课程而结识彼此。过去几年来，他们以各自的方式钻研农耕技术。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 室内水耕农场 垂直水耕 开发数码健康通行证 财务和身心健康 50岁攀人生巅峰