新工大最年长毕业生 前赛艇国手林金叶实践终身学习 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢凌之 发布 / 2021年10月20日 5:00 AM 阔别校园多年后回炉深造，林金叶（前排右一）最初面对不少挑战。但这个“第二次机会”让她收获良多，工作后除了帮助年长病患，还更善于与年迈双亲沟通，改善彼此的关系。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 在公共体育设施及赛事管理行业工作近20年后，我国前赛艇国家代表林金叶（45岁）选择重回校园学习物理治疗，并获颁荣誉学士学位，成为新加坡理工大学本届年龄最大的毕业生之一，身体力行地诠释终身学习的理念。曾为我国斩获2005年东运会赛艇女子单人双桨银牌的林金叶目前是先锋保健集团武吉巴督养生居的物理治疗师。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡理工大学 SIT 毕业典礼 毕业生 物理治疗 机身系统工程 陈振声 开发数码健康通行证 财务和身心健康 50岁攀人生巅峰