新工大最年长毕业生 前赛艇国手林金叶实践终身学习

在公共体育设施及赛事管理行业工作近20年后，我国前赛艇国家代表林金叶（45岁）选择重回校园学习物理治疗，并获颁荣誉学士学位，成为新加坡理工大学本届年龄最大的毕业生之一，身体力行地诠释终身学习的理念。

曾为我国斩获2005年东运会赛艇女子单人双桨银牌的林金叶目前是先锋保健集团武吉巴督养生居的物理治疗师。