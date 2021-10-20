李名扬自幼就经常看到身为三维建模师的父亲，在家中使用电脑工作。

从小在父亲的耳濡目染下对三维建模和编码产生兴趣，李名扬（28岁）于大学期间和朋友创立科技起步公司，更在冠病疫情期间开发数码健康通行证，通过科技解决方案，为我国的抗疫之路尽一分力。

李名扬自幼就经常看到身为三维建模师的父亲，在家中使用电脑工作。在好奇心的驱使下，李名扬在12岁那年趁父亲外出时，将他的电脑拆开，想研究电脑内部的构造。父亲发现后不仅没有生气，反而开始教他如何使用三维建模软件，启发李名扬对科技领域的兴趣。

李名扬之后便开始上网自学编码，在工艺教育学院修读信息科技课程时，创建网站售卖健身器材，一边念书一边创业。

“我知道自己未来想要从事科技方面的工作，所以在工艺教育学院时，我在老师的帮忙下，不断参加科技相关的比赛。”

凭借着对科技领域的兴趣和热忱，李名扬努力不懈，顺利进入理工学院和大学继续修读信息科技方面的课程，同时也成为新加坡资讯通信媒体发展局的奖学金得主之一。

在大学期间，他和一群志同道合的朋友创办科技起步公司Accredify，通过区块链技术，为教育机构所颁发的文凭提供认证。目前，李名扬是公司的首席技术官。

创办公司不到一年时间，冠病疫情在本地暴发，多个客工宿舍出现感染群。李名扬和团队便开发出数码健康通行证，将客工的出院记录数码化，以方便他们使用手机出示证明。雇主也能上网确认通行证的真伪，避免伪造事件的发生。

“无论是疫情暴发时开发健康通行证，或是出国前必须出示的检测证明等，我觉得能够通过自己的专长为国家尽一分力，这是非常有意义的。”