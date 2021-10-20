客户破产经营赌窟仍帮买房 经纪涉知情不报被控

虽然怀疑客户支付的数万元现金“见不得光”，房地产经纪被指仍继续替客户处理逾88万元的买房交易，甚至在听说客户已经破产还在芽笼经营非法赌窟后，都没有提呈可疑交易报告。

被告陈俊平（译音，42岁）今早（10月20日）面对一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状。

警方去年8月接获投诉，指一宗私人房地产交易的选购权书已被撤销，原因是买家是一名未脱离穷籍的破产人，另一名共同买家则未满21岁。

根据控状，这对买家是父子关系，涉案交易发生在2016年10月。

警方文告指出，买家当时跟经纪说自己没有银行户头，要用现金支付5％的订金，即4万4300元。经纪当下向他收取了1万1000元，讲好隔天收取余额。

隔天，经纪到买家的家收了3万2300元后，放入一个塑料袋，并拍下塑料袋的照片发给另一名房地产经纪，照片上还写着“见不得光”几个中文字。

经纪接着把现金存入自己的银行户头，再把支票交给发展商。几天后，买家的前妻告诉经纪，买家其实已经破产，还在芽笼经营非法赌窟。前妻要求取消交易并退还款项。

经纪虽有合理理由怀疑他从客户收取的4万多元，是源自客户的不法收益，却没有揭示这宗可疑交易，今早被控抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令。这项罪名若成立，可被判罚款最高25万元或坐牢不超过三年，或两者兼施。

完整报道，请翻阅2021年10月20日的《联合晚报》。