撞祖孙判坐牢 德士叔出狱改卖咖哩鸡

载客撞倒一对祖孙，德士司机坐牢出狱后改行卖咖哩鸡，同行纷纷前来支持。

周先生（43岁）与太太育有三名3岁至12岁的孩子，他曾当德士司机11年，一直以来没出过事，没想到去年11月发生了一场车祸，也改变了之后的命运。

他告诉记者，当时载客到三巴旺坎贝拉组屋区，转弯时不小心撞到一对祖孙，年约10岁的女童脚踝红肿，祖母未受伤。

“我连忙下车查看，也向两人道歉，同时也赶紧打给救护车。”

所幸，两人相安无事，送院检查后，当天就可出院。不过，这场车祸导致他惹上官司，今年2月被控疏忽驾驶，认罪后，上周二被判坐牢三天，吊销执照一年。

“由于被吊牌，当然也就丢了工作，不过入狱之前已做好最坏的准备了，所以也没有失眠。”

判刑前，他已经考虑日后要如何糊口，所以萌起当小贩的念头。

“我喜欢煮食，平常也会煮给家人吃，去年阻断措施时，待在家两个月的时间，就不断改进我的咖哩鸡，煮多了就带给同事品尝，他们吃了都赞不绝口。”

山不转路转，他于是决定出狱后改行当小贩，昨天顺利在芽笼12巷的咖啡店开档。

他也在德士司机的面簿群组贴文，希望同行能上门支持，昨天就有两三名德士司机前来光顾，让他备受鼓舞。“营业时间从凌晨4时到下午2时，昨天第一天有约10名顾客光顾。”

完整报道，请翻阅2021年10月20日的《新明日报》。