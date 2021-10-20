老商人杀婿案 亲家母索赔逾50万元

轰动一时的文达街老商人误杀女婿一案，女婿母亲早前入禀高庭索赔，高庭今早针对超过50万元的赔偿数额展开聆讯。

《新明日报》早前报道，半退休商人陈南成（73岁）因怀疑女婿斯宾塞（Spencer Tuppani，38岁）有意私吞他创办的船运公司，还背着他女儿与情妇生子，并准备在夺下公司后和女儿离婚，一怒之下于2017年7月10日下午1时22分左右在大街上持刀捅死女婿。

案件在去年9月下判，原本面对谋杀罪名的陈南城改控误杀，最后被判坐牢八年半，但亲家母（死者的母亲）谭宝葵（译音，65岁）前年已入禀高庭，于11月21日向亲家陈南成发出传票令和索偿书。

索偿书内容指出，陈南成在2017年7月10日案发当天错误、任意、蓄意攻击儿子导致他死亡。

由于儿子性命被突然缩短，她顿时失去依靠，从儿子过世当日算起，每月向陈南成索5050元的费用，包括她的2000元生活费、200元的医药费、150元的水电费以及2700元的租金。

陈南成事后一直没有针对索赔回应，去年11月法庭做出间中裁决（interlocutory judgment），要他对谭宝葵做出赔偿，但陈南成事后申请搁置判决。

针对赔偿数额，高庭今早开审，律师表示由于涉及数额超过50万元，因此需法官来定夺。

今早谭宝葵代表律师传召妹妹、死者的私人助理以及公司董事供证，案展至下午续审。

完整报道，请翻阅2021年10月20日的《新明日报》。