60通电话100短信骚扰女同学 国大生认罪待判

向女同学示爱被拒，国大男生见对方交男友后，认为自己陷入“三角恋”，约一年内百般骚扰女同学，不仅指她“选错对象”、不准她与男友聊天，甚至在她去旅游时，狂拨60通电话和发出100个短信骚扰她。

被告是王敬翔（译音，25岁），案发是一名国大生。他昨天（10月19日）承认一项抵触防止骚扰法令和一项抵触电脑法令的控状，另一项擅闯罪状则交给法官下判时一并考虑。

根据案情，当时20岁的受害人也是国大学生。被告结识她后对她产生爱慕之情，于2018年9月向她告白，却被拒绝。

受害人三个月后交了男朋友，被告却自以为陷入三角恋。

他密切关注受害人的在线状态，并指男友不是那个“对的人”，命令受害人不准回复男友短信，也要求受害人“公平”对待他，必定回复他的每一个短信。

受害人强调与被告只是朋友，没必要向被告报告自己的一举一动，并有权决定什么时候回复被告。她也强调不需要由被告来告诉她谁才是适合她的人。

尽管如此，被告仍对她纠缠不清，甚至趁受害人去旅行时，拨60通电话给她，还发出100个短信，但受害人没有理睬。被告竟找上与受害人同游的朋友，要后者劝受害人回复他的短信。

受害人回国后，只要她没回复短信，被告就会放话要到对方宿舍骚扰，时不时到她房外敲门要求见面。

受害人曾请求被告不要再骚扰她，但被告反指“这根本不算骚扰！”

国大答复《联合晚报》询问时表示，校方去年已对被告采取纪律处分，这些都记录在他的成绩单上。发言人强调，校方严正看待在校园发生的行为不当的问题，任何学生若违反国大制度和条例将受到严厉制裁。

据悉，被告已在今年从国大毕业。案展11月11日下判。

完整报道，请翻阅2021年10月20日的《联合晚报》。