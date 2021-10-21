稳定疫情措施延长一个月 政府再拨6亿4000万元扶持企业和个人

卫生部长王乙康和财政部长黄循财昨天通过视讯接受媒体采访，强调我国目前面临医疗系统不堪重负的巨大风险，因此必须继续采取稳定疫情的措施。

稳定疫情阶段将延长一个月至11月21日，现有抗疫措施如限制最多两人堂食将继续，直到另行通知。政府也将再拨6亿4000万元，延长对受影响企业和个人的扶持措施。

本地昨天（10月20日）新增3862起冠病病例。联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康和财政部长黄循财傍晚通过视讯接受媒体采访，强调我国目前面临医疗系统不堪重负的巨大风险，因此必须继续采取稳定疫情的措施。

我国公共医院目前有1650张隔离病床和207张加护病房病床用于收治冠病病患。近九成（89%）的隔离病床已满，加护病房病床也占用了超过三分之二（67%）。

王乙康说，需要插管连接呼吸机的冠病重症病患共占71张加护病房病床，另有75名冠病病患因为需要密切监督以防病情恶化，也入住加护病房。

“如果有需要，卫生部将为冠病病患增添更多加护病房病床。再增加的话便是300张病床，但代价是一般服务和医疗护理将进一步受影响。”

王乙康说，为增加医疗系统的人手，政府也重新部署拭子检测员，让他们担任病患护理与医疗助理，以及向医疗护理志愿团队（SG Healthcare Corps）借力。目前已有2000人报名加入医疗护理志愿团队，约800人可供调派。

黄循财强调，收治更多病患不仅仅是增加病床或购买设备的问题，本地医疗人员已精疲力尽，政府虽在尝试增援，但后援需要时间加入。

他也解释，稳定疫情阶段延长一个月，但不代表所有抗疫措施在这期间将维持不变。“接下来几周，我们将不断评估情况，看是否有调整放宽措施的空间，并考虑在一些场所率先放宽措施，只要风险是可接受的。”

黄循财举例，允许同住一户的五人在餐馆堂食，虽然现阶段风险仍大，但确实是当局在探讨放宽的措施。

由于稳定疫情措施延长，财政部将为受影响的企业和员工提供进一步援助。新一轮援助配套总值6亿4000万元，内容与上次类似，如通过雇佣补贴计划为餐饮业、零售业、旅游业等领域提供25％的薪金补贴。

黄循财说：“我们知道这对每个人而言都是艰难的时期。在很多方面，我想这可能是我们抗疫之路最困难的阶段。但这个阶段不会无限期持续。到了某个时候，病例将达到顶峰。随着更多人接触冠病病毒，我国将有更好的免疫保护，接下来几周也会有更多人接种追加剂。”

年长者追加剂接种率令人鼓舞

年长者的疫苗追加剂接种率令人鼓舞。首批接到通知的年长者中，已有逾八成施打了追加剂。

王乙康说，已接种疫苗的60岁及以上年长者，确诊感染冠病人数已从本月初的单日1000起，下跌至前天的单日279起。除了因为年长者减少社交活动之外，另一个主要因素是他们接种的追加剂量能够预防感染。

未接种疫苗的年长者情况则相反，确诊人数居高不下，而且病情较严重，占加护病房病例和死亡人数的三分之二。

我国9月27日进入稳定疫情阶段，社交聚会与堂食人数目前限制在最多两人，未接种疫苗的人也禁止进入商场与景点，或在小贩中心与咖啡店堂食。