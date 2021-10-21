网传伊维菌素能治冠病 卫生部不排除发出更正指示

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来自 / 联合早报

文 /
陈美谕 余忠达

发布 / 2021年10月21日 5:00 AM

许艾丽（左）曾在10月7日发表文章，宣称伊维菌素能治疗冠病。她的丈夫黄雷蒙则因卷入咖啡机投资纠纷，被警方逮捕后目前保释在外。（档案照片）
许艾丽（左）曾在10月7日发表文章，宣称伊维菌素能治疗冠病。她的丈夫黄雷蒙则因卷入咖啡机投资纠纷，被警方逮捕后目前保释在外。（档案照片）

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本地最近出现声称伊维菌素能治疗冠病的网络文章，卫生部表示正在调查，不排除发出更正指示。

卫生部长王乙康昨天以视讯方式接受媒体采访时说，针对在网上流传伊维菌素（ivermectin）能安全和有效治疗冠病的文章，当局早前已明确表示信息并不属实。

他说：“卫生部和专业医护人员都非常清楚伊维菌素并不适用于治疗冠病。不管在实验室中用来杀死冠病病毒的是什么成份，所用的剂量都大大超过人体所能安全承受的极限。”

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