网传伊维菌素能治冠病 卫生部不排除发出更正指示 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈美谕 余忠达 发布 / 2021年10月21日 5:00 AM 许艾丽（左）曾在10月7日发表文章，宣称伊维菌素能治疗冠病。她的丈夫黄雷蒙则因卷入咖啡机投资纠纷，被警方逮捕后目前保释在外。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 本地最近出现声称伊维菌素能治疗冠病的网络文章，卫生部表示正在调查，不排除发出更正指示。卫生部长王乙康昨天以视讯方式接受媒体采访时说，针对在网上流传伊维菌素（ivermectin）能安全和有效治疗冠病的文章，当局早前已明确表示信息并不属实。他说：“卫生部和专业医护人员都非常清楚伊维菌素并不适用于治疗冠病。不管在实验室中用来杀死冠病病毒的是什么成份，所用的剂量都大大超过人体所能安全承受的极限。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 王乙康 癫痫 卫生部 卫生科学局 药物 寄生虫 因女婿非礼邻居8岁女入狱 老妇出言侮辱邻居女儿 五岁童疑玩打火机 引发大火烧毁住家