黄循财：五人堂食风险仍太高 但正考虑允许一家五口在外用餐

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财指出，医院的隔离病房九成已满，加护病房三分之二已满，虽然政府在努力扩大应对能力，但这不仅仅是增加床位或购买新设备这么简单。

目前允许五人一组堂食的风险仍然太高，但政府已在考虑应餐饮业者要求，让同一户家庭的五人可以一起在外用餐。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财昨天（10月20日）通过视讯接受媒体访问时，透露这一点。

他说，新加坡餐饮协会要求政府允许来自同一户家庭的五人一起堂食。“我们了解餐饮协会的苦衷。但考虑到现在这么做对医疗体系形成的压力，风险仍然太高了，不过这确实是我们在探讨的事。”

黄循财说，虽然稳定疫情的措施须延长一个月，但不代表未来一个月内所有措施都得保持不变。未来几周，政府会持续评估疫情，看是否可在适当时候在风险可接受的情况下放宽某些措施。

他指出，医院的隔离病房九成已满，加护病房三分之二已满，虽然政府在努力扩大应对能力，但这不仅仅是增加床位或购买新设备这么简单。

“我们的医疗人员工作量非常大，导致他们疲惫不堪。虽然我们在加派人手，但调动人手需要时间。现阶段，医疗体系不胜负荷的风险非常大。”

6亿4000万元援助配套 资金将从政府收入中拨出

财政部会再提供援助配套，帮助受防疫措施延长影响的企业与个人。新一轮援助配套总值6亿4000万元，资金将来自政府收入，不会动用到国家储备金。

从10月25日至11月21日，餐饮业、表演艺术与艺术教育业、健身房、零售业、电影院、博物馆、美术馆、历史景点、家庭娱乐场所、旅游业，以及受影响的个人护理服务业，可在雇佣补贴计划下获得25％的薪金补贴。

旅游业是包括符合条件的有执照酒店、有执照旅游代理、旅游景点、游轮经营商、区域渡轮经营商，以及会议、奖励与会展（MICE）主办商。

根据国家税务局网站上的资料，薪金补贴是针对员工月薪的首4600元，包含雇员公积金，不包含雇主公积金。

超市、便利店与电商这三类不受措施影响的零售业者，将无法获得这轮薪金补贴。

中小企业、非营利机构与小贩都能再获得租金减免。租用政府拥有的商业房地产者，可获半个月租金减免；租用租金援助计划中的私人商业房地产者，则可获半个月租金援助，款项以现金发放。

国家环境局或该局委任经营商管理的熟食中心与巴刹设备，摊贩也可获得半个月租金减免。

德士与私召车司机可通过冠病疫情司机援助基金获得援助，11月每天每辆车可获得10元，12月则为5元。

陆路交通管理说，发放给德士与私召车司机的这轮援助金，总值1600万元，预计有5万人受惠。

代班司机等无法获得这笔援助的司机，可向社会及家庭发展部申请冠病疫情复苏补贴。