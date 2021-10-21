公众与餐饮业者：禁未接种者堂食保障所有人安全

未接种者昨天起严禁在小贩中心和咖啡店堂食，否则会面对当局的执法行动，受访公众与餐饮业者普遍认为，这个做法对大家比较公平，也保障所有人的安全。

国家环境局之前宣布，昨天起严格禁止未接种疫苗或未完成接种者在小贩中心堂食，当局不会再对违规者予以柔性规劝，而是会采取执法行动。新加坡食品局也会在咖啡店严格取缔违规行为。