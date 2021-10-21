公众与餐饮业者：禁未接种者堂食保障所有人安全

订户

来自 / 联合早报

文 /
梁伟康

摄影 /
林国明

发布 / 2021年10月21日 5:00 AM

从昨天起，当局严格执法，禁止未接种疫苗的公众在小贩中心与咖啡店堂食。昨天午餐时间，黄金熟食中心相当冷清。（林国明摄）
从昨天起，当局严格执法，禁止未接种疫苗的公众在小贩中心与咖啡店堂食。昨天午餐时间，黄金熟食中心相当冷清。（林国明摄）

字体大小:

未接种者昨天起严禁在小贩中心和咖啡店堂食，否则会面对当局的执法行动，受访公众与餐饮业者普遍认为，这个做法对大家比较公平，也保障所有人的安全。

国家环境局之前宣布，昨天起严格禁止未接种疫苗或未完成接种者在小贩中心堂食，当局不会再对违规者予以柔性规劝，而是会采取执法行动。新加坡食品局也会在咖啡店严格取缔违规行为。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容