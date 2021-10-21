小学生年终学校假期前 每两周须做一次抗原快检

再过一个月是年终学校假期，小学生在假期前须每两周做一次抗原快速检测。学校将从下周一起分发10个自助检测仪给每名学生。学校假期从11月20日开始，这意味学生下来得进行两次检测。第一次检测最迟得在本月31日完成，第二次检测最迟在11月14日。

由于本周一至周四是小六会考评卷日，教育部也把星期五定为学校假期，小学生这一周都不必上学，下周一才返校。