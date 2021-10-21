小学生年终学校假期前 每两周须做一次抗原快检 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡洁梅 发布 / 2021年10月21日 5:00 AM 所有小学生从下周一起将各领取10个自助检测仪，下来每两周做一次抗原快速检测。图为榜鹅小学学生在9月学校假期后领取自助检测仪。（教育部提供） 字体大小: 小 中 大 再过一个月是年终学校假期，小学生在假期前须每两周做一次抗原快速检测。学校将从下周一起分发10个自助检测仪给每名学生。学校假期从11月20日开始，这意味学生下来得进行两次检测。第一次检测最迟得在本月31日完成，第二次检测最迟在11月14日。由于本周一至周四是小六会考评卷日，教育部也把星期五定为学校假期，小学生这一周都不必上学，下周一才返校。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 自助检测仪 小学生 冠状病毒19 因女婿非礼邻居8岁女入狱 老妇出言侮辱邻居女儿 五岁童疑玩打火机 引发大火烧毁住家