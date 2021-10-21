明年起违例脚踏车骑士罚款加倍 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢凌之 摄影 / 何家俊 发布 / 2021年10月21日 5:00 AM 咨询小组曾建议设立指引，不同脚踏车队之间应保持约30米的安全距离，以及驾车者在超越脚踏车骑士时应保持至少1.5米的超车距离。交通部同意这些是有用的指导方针，应在切实可行的情况下予以遵守，以加强公路安全。（何家俊摄） 字体大小: 小 中 大 交通部全面接受活跃通勤咨询小组提呈的公路安全条例检讨报告与建议。闯红灯等违反交通法规的脚踏车骑士，罚款金额将从75元倍增至150元。陆交局今年已对逾500名违例骑士采取行动，并将继续加强执法。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 脚踏车 骑士 罚款 Active Mobility Advisory Panel 建议 活跃通勤咨询小组 因女婿非礼邻居8岁女入狱 老妇出言侮辱邻居女儿 五岁童疑玩打火机 引发大火烧毁住家