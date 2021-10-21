医生为方便邻里居民急救 住家外安装自动心脏除颤器

订户

来自 / 联合早报

文 /
李思邈

摄影 /
邝启聪

发布 / 2021年10月21日 5:00 AM

林永坤医生发现所居住的有地住宅周围缺乏自动体外心脏除颤器，因此在住家外安装了一台，方便邻里居民急需时使用。（邝启聪摄）
林永坤医生发现所居住的有地住宅周围缺乏自动体外心脏除颤器，因此在住家外安装了一台，方便邻里居民急需时使用。（邝启聪摄）

字体大小:

90岁的邻居心跳骤停，医生林永坤为她进行抢救的当儿，发现最靠近的自动体外心脏除颤器在800米之外。他因此在住家外安装了心脏除颤器，方便邻里居民急需时使用。

在兀兰医疗中心担任急诊看护临床主任的林永坤医生（50岁）因为熟悉心肺复苏术，报名成为社区急救人员。他在今年2月，通过myResponder应用，接到实龙岗住家附近发生疑似心跳骤停（cardiac arrest）个案的通报。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容