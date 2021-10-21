医生为方便邻里居民急救 住家外安装自动心脏除颤器 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思邈 摄影 / 邝启聪 发布 / 2021年10月21日 5:00 AM 林永坤医生发现所居住的有地住宅周围缺乏自动体外心脏除颤器，因此在住家外安装了一台，方便邻里居民急需时使用。（邝启聪摄） 字体大小: 小 中 大 90岁的邻居心跳骤停，医生林永坤为她进行抢救的当儿，发现最靠近的自动体外心脏除颤器在800米之外。他因此在住家外安装了心脏除颤器，方便邻里居民急需时使用。在兀兰医疗中心担任急诊看护临床主任的林永坤医生（50岁）因为熟悉心肺复苏术，报名成为社区急救人员。他在今年2月，通过myResponder应用，接到实龙岗住家附近发生疑似心跳骤停（cardiac arrest）个案的通报。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 心脏除颤器 myResponder 因女婿非礼邻居8岁女入狱 老妇出言侮辱邻居女儿 五岁童疑玩打火机 引发大火烧毁住家