医生为方便邻里居民急救 住家外安装自动心脏除颤器

90岁的邻居心跳骤停，医生林永坤为她进行抢救的当儿，发现最靠近的自动体外心脏除颤器在800米之外。他因此在住家外安装了心脏除颤器，方便邻里居民急需时使用。

在兀兰医疗中心担任急诊看护临床主任的林永坤医生（50岁）因为熟悉心肺复苏术，报名成为社区急救人员。他在今年2月，通过myResponder应用，接到实龙岗住家附近发生疑似心跳骤停（cardiac arrest）个案的通报。