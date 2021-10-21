近五年内致力培养本地人才 约600企业获选为“人力资本伙伴”

过去近五年里，约600家致力于培养本地人才的企业获政府认可，可享有各种好处，如与人力部的交易获得优先处理，以及受邀参加交流活动等。

人力部昨天（10月20日）发布第26份就业情况报告，阐述当局这些年来如何推动人力资源行业转型，并在报告中指出获认可的约600个人力资本伙伴，共聘请超过25万名员工，其中八成为本地人。