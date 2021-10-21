近五年内致力培养本地人才 约600企业获选为“人力资本伙伴” 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈劲禾 摄影 / 萧紫薇 发布 / 2021年10月21日 5:00 AM 人力部长陈诗龙医生（右一）走访餐饮与款待业者Lo and Behold集团位于圣淘沙的丹戎海滩俱乐部，与该集团执行合伙人黄鼎文（左一）和宾客关系经理莎迷妮（Shamini Krishnan）交流。（萧紫薇摄） 字体大小: 小 中 大 过去近五年里，约600家致力于培养本地人才的企业获政府认可，可享有各种好处，如与人力部的交易获得优先处理，以及受邀参加交流活动等。人力部昨天（10月20日）发布第26份就业情况报告，阐述当局这些年来如何推动人力资源行业转型，并在报告中指出获认可的约600个人力资本伙伴，共聘请超过25万名员工，其中八成为本地人。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 人力资本伙伴计划 人力部 陈诗龙 中小企业 五岁童疑玩打火机 引发大火烧毁住家 认识德尔塔变异新毒株AY.4.2